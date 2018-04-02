Facebook son dönemlerde yaşadığı skandalların ardından, kullanıcıların bilgi güvenliği endişelerini giderebilmek için çeşitli önemler alıyor. Bu bağlamda çalışan Facebook, e-posta hedefli reklamlara dair kurallarını sıkılaştırıyor.

Facebook bildiğiniz üzere son zamanlarda oldukça gergin süreçlerden geçiyor. Birçok kullanıcı kaybeden ve eleştiri oklarının hedefi olan Facebook, Cabridge Analytica veri ihlali açıklarını kapatmak için bünyesinde bir dizi değişiklik yapıyor. Bu noktada son gelişme olarak sosyal medya devi, reklam verenlerin pazarlama çalışmalarında kullandıkları e-posta adreslerini meşru yollarla elde ettiklerini doğrulayacak bir sertifikasyon aracı geliştiriyor.

Daha önce şirketlerin farklı yollarla elde ettikleri e-posta adreslerini Facebook üzerinden verdikleri reklamlarda kullandığı biliniyordu. Ancak bu reklamların bazılarında kullanılan posta hesapları hack gibi yollarla elde edilebiliyordu. Şimdi ise bu noktada devreye Facebook giriyor. Konu hakkında açıklama yapan bir Facebook temsilcisi, “Reklam verenler, yüklenen verilerin kullanımı için uygun kullanıcı izninin alındığını beyan ve taahhüt etmelidir.” şeklindeki açıklamalarda bulundu.

Yöntem sayesinde, reklam verenler ve dijital ajanslar kullanıcının izni olmadan hiçbir işlem yapamayacak. Facebook’un aldığı bu güvenlik önlemleri yararlı olur mu bilinmez ancak şirketin getirdiği güvenlik politikaları gözlerden kaçmıyor. Peki siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce getirdiği bu güvenlik politikaları ile Facebook, kaybettiği kullanıcı kitleri geri kazanabilir mi?