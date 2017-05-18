Sosyal medya devi, büyük medya kuruluşlarının bile abartarak uyguladığı “clickbait” mevzusuna savaş açıyor.

Gün içindeki işlerinizi bitirdiniz ve her zamanki gibi bir Facebook gezintisi yapmak için uygulamayı ya da internet sitesini açtınız. Birkaç arkadaşınızın fotoğraf ve gönderilerini beğendiniz, onlarla yorumlaştınız, sonra haberler daha çok ilginizi çekmeye başladı ve gündemi takip etmek adına önünüze gelen içeriklere tıklamaya başladınız.

Örneğin A haber ajansının şu başlıkta bir haberini gördünüz: “Fenerbahçe’den Muhteşem Transfer, İmzalar Atıldı!” ve heyecanlanıp habere tıkladınız. Bir de baktınız ki, bir haber ancak bu kadar alakasız olur: Transferin aslında bir golf oyuncusu olduğunu gördünüz. Oldukça rahatsız edici bir durum, ancak birçok dev medya kuruluşu bu yöntemi tercih ediyor.

Bu ve bunun gibi yalan içerik veya tık madenciliği durumlarına karşı kullanıcısını korumak isteyen Facebook, güzel adımlar atmaya başladı. Şirket, yayımladığı yeni blog yazısında detaylardan bahsetmiş.

Kullanılacak yöntemlerden en dikkat çekeni, click bait haberlerin başlıklarında kullanılan cümleleri tespit edip filtrelemeye yönelik olacak. Yani rahatsız edici manşet görselleri ve başlıklar artık sürekli göze batmayacak.

Bu teknolojiyi farklı diller içinde geliştirdiğini belirten firma, söz konusu haberlerin azaldığı zamanla fark edeceğimizi söylüyor.