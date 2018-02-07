Geçtiğimiz dönemde Facebook'un haber kaynağında arkadaşlara ait sadece 25 gönderi gösterdiğine dair bazı iddialar ortaya atılmıştı. Facebook, gönderilerin ilgi alanına göre sıralandığını ve kesinlikle bir sınır olmadığını belirtti.

Snopes tarafından ortaya atılan bir iddiaya göre dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook, Aralık ayında algoritmasında bir güncelleme gerçekleştirerek kullanıcılarının haber kaynağında yalnızca 25 arkadaş gönderisi görmesine izin verdi. İddiaya göre Facebook, bu sınırlandırmayı daha fazla marka içeriği göstermek için getirmişti.

Bir Facebook sözcüsü ise yaptığı açıklama ile bu iddiaları kesinlikle yalanladı. Facebook’un haber kaynağını oluştururken kullanıcıların ilgi alanlarına giren içerikleri en üstte göstermeye çalıştıklarını belirten sözcü, arkadaşlara ait gönderilerin sayısını arttıracak bazı güncellemeler üzerinde çalıştıklarını, fakat bir sınırlamanın asla söz konusu olmadığını söyledi.

Aylık 2 milyar aktif kullanıcısı bulunan Facebook, teknik olarak algoritması aracılığı ile kullanıcıların hangi içerikleri görebileceğini belirleme imkanına sahip. Bu noktada kullanıcıların arkadaş sayısına ve beğendiği sayfa sayısına da bağlı olarak içeriklerin ilgi düzeyi ve aldığı etkileşim haber kaynağında gösterilmesinde önemli rol oynuyor.

Facebook’un haber kaynağını oluştururken bazı filtrelemeler ve sınırlamalar getirdiği doğru. Fakat şirket bunu sahte haberlerin yayılmasını engellemek amacı ile gerçekleştiriyor. Facebook kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, kısa süre önce yaptığı açıklamada haber kaynağında güncellemeye gideceklerini ve daha fazla arkadaş içeriği göstereceklerini belirtmişti.