Sosyal medyanın bütün kirli oyunlarından bir nebze olsun kurtulmak isteyenlere ve sadelik arayanlara özel Chrome eklentisi çıktı. 2018'de biraz olsun kafa dinlemek isteyenlere müjde veriyoruz.

Bu yıl görmememiz ve duymamamız gereken çok şey oldu, stres, bıkkınlık ve yorgunlukla geçen koca bir yıl atlattık. 2017’de aslında bütün medya araçlarının, kitleleri kontrol edebilmek için en büyük silah olduğunu öğrendik. Sosyal medyanın masum imajından çıktığı ve yüzündeki maskeyi indirmeye başladığı ayları geride bıraktık.

Kah güldük kah eğlendik. Artık Facebook başta olmak üzere, reklam politikaları ve algı yönetim stratejileriyle kirlenen sosyal medyadan sıyrılıp gerçek hayata dönmenin vakti geldi. Milyarlarca insanın deliler gibi birbirleriyle yediklerini içtiklerini paylaştığı, özel hayatından kesitler sunup bizi ilişkilerindeki üçüncü şahıslar haline getirdiği yerler oldu bu mecralar. İşin bu kısmı elbette istisnalar içeriyor.

Sosyal medyayı nasıl kullanacağını bilen kişiler elbette varlar. Kullanıcılar açısından bu söylenen şeyler, hamile bir insanın da Facebook’a girebileceğini düşünmeden, kırk yılda bir yediği Nusret’te çekilmiş, yemek fetişisti görüntüleri paylaşanlar. Özel hayatına ilişkin eşiyle sevgilisiyle kibar bir fotoğraf koymak yerine, evinin içinden, salonunun ve yatak odasının tam ortasından görüntü paylaşanlar. Fakat asıl sorun bunlar değil, bu kişiler ve beynimizde solucan deliği açan gönderileri, işin sadece tuzu biberi.

Facebook, 2017 yılında politikaya fazlasıyla burnunu soktu. Bunu yapmaya mecbur bırakıldı çünkü elinde her gün aktif bir şekilde hizmetini kullanan 2.2 milyarı aşkın insan var. Bir diğer bakış açısıyla sınırları belli olmayan internet ülkesinden bahsediyoruz. Bu ülkenin aynı zamanda bir hukuku da yok.

ABD’de gerçekleştirilen ve Trump’ın zaferiyle sonuçlanan seçimler öncesinde, Amerikalıların tercihlerini yönlendirmek amacıyla Facebook’un büyük bir silah olarak kullanıldığı ispatlandı. Algıları etkileme amacı sadece kullanılacak oylarla sınırlı kalmadı. Bireysel silahlanma, ırkçılık, dini kullanan terörizm, din karşıtlığı, komplo teorileri ve daha nicesi. Araştırmacılar, seçim arifesinde olan ülkelerdeki kullanıcıları kesin bir dille uyardılar ve bu beyin yıkama operasyonuna dikkat çekmeye çalıştılar.

Facebook, Türkiye dahil olmak üzere pek çok ülkedeki günlük gazetede yalan haberlerden ve algı yönetiminden sıyrılmak için nelere dikkat etmemiz gerektiğini söyleyen ilanlar yayınladı. Bu ilanlar, tarihte ilk defa modern bir medya aracıyla, eski ve geleneksel bir medya aracını bir araya getirdi. Aynı zamanda bir şeylerin Facebook’un kontrolü altında olmadığı açık bir şekilde ortaya çıkmış oldu.

Yanlış anlamayın, komplo teorilerine değil gerçeklere dikkat çekmek için söylüyor, lafı daha fazla uzatmadan Facebook Haber Kaynağınızı nasıl yok edeceğinizden bahsetmek istiyorum:

Gün geçtikçe yozlaşan ortamdan sıyrılmak için dijital ilaç: News Feed Eradicator

Bir Google Chrome uzantısı olan bu yazılım, Facebook haber akışındadki kaosu tamamen ortadan kaldırmanıza yarıyor. Yazılımı Chrome tarayıcınıza kurduktan sonra aşağıdaki gibi tertemiz bir ana sayfa ile karşılaşıyorsunuz:

Eklentiyi kurduğunuzda mesajlarınıza, gruplarınıza ve bildirimlerinize erişebiliyorsunuz. Yediklerini içtiklerini paylaşanlar yok, yeni bebeğinin görüntülerini doğum yapar yapmaz insanlara gösterme merakı taşıyanlar yok, özel hayatını anbean aktaranlar yok, psikolojik bunalımlarla yazılan “atarlı giderli” gönderiler yok, siyasi öfke bunalımları yok… Başka bir örnek düşünemiyorum, listeyi siz de uzatabilirsiniz.

Mobil cihazlar için az önce bahsettiğimiz sorunlar hala geçerli. Ancak bu araçla bir nebze olsun canınızı sıkma ihtimalini azaltabilirsiniz.

Yıl biterken sosyal medya temizliği konusunda da bir öneride bulunalım: Sadece sizi mutlu edecek şeyleri gösteren hesapları seçerseniz, bilişsel sağlığınız açısından önemli bir adım atmış olursunuz.

News Feed Eradicator eklentisini Chrome tarayıcınıza kurmak için şuraya tıklamanız yeterli.