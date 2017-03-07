Facebook'un sahte haberler için yaptığı sisteme yeni bir etiket geldi. Facebook'un sahte haber yapanları tespit etmek için kullandığı sistem yeterli mi?

Facebook’un Amerika'daki başkanlık seçimleri sırasında yalan haber iddialarına karışması şirketi bir hayli sarstı. Facebook’ta yer alan sahte haberler kullanıcıların iyiden iyiye canını sıkmaya başlamıştı. Bundan dolayı kısa süre önce üçüncü parti istatistikçiler kullanmaya başlayan Facebook, kullanıcılarına sahte haberleri rapor edebilme özelliği getirdi. Facebook, yeni yaptığı açıklamaya göre, sahte haberin içerisinde “Tartışmalı” içerikleri getireceğini de açıkladı.

Duvarınızda sahte haberlerin çıkmasını engellemek için adımlar atan Facebook, ilk adımı Aralık ayında atmış ve bütün kullanıcılarına bu durumu çözeceğine dair söz vermişti. Yeni sisteme göre haber değeri yüksek sitelerde yer alan sahte yayınlar, duvarınızda hala gözükecek ancak yanında sahte olabileceğini gösteren bir banner yer alacak. Facebook’un sahte yayın olduğunu kabul etmesi için, belirli sayıda kullanıcı veya şirket tarafından şikayet edilmiş olması gerekiyor.

Tab, bu sürecin çok yavaş işlediği de bir gerçek. Bir eğlence sitesinde Trump’ın Android telefonuna yapılan güvenlik soruşturması ile ilgili haber 5 gün sonra etkisiz hale getirildiği açıklandı. Bu tarz haberlerin 5 gün sonra pek değeri kalmadığı için işlemin çok fazla işe yaramadığını söyleyebiliriz.

Facebook, bu tavrıyla sistemi bir hayli yavaşlatıyor. Facebook’un yeni etiketleme sistemi hakkında siz ne düşünüyorsunuz?