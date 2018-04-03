Yaşanan son krizlerden sonra bazı Facebook kullanıcıları, profil verilerini indirme seçeneğini kullandıklarında beklenmedik bir sürprizle karşılaştılar. Bu veriler arasında, kullanıcıların hiç yayınlamadıkları videolar da bulunuyordu. Bu rahatsız edici durumla başa çıkacağını söyleyen Facebook, videoları sileceğini açıkladı.

Kullanıcı gizliliği denildiğinde akla ilk gelen şey Facebook oluyor. Hem de mümkün olabilecek en kötü şekilde. Milyonlarca insanın verilerinin çalındığı ve bu verilerin reklamlarda, seçim araştırmalarında kullanıldığı artık bir gerçek. Üyelerini birer birer kaybetmeye başlayan sosyal medya devi de hangi açıklamayı yapsa yaranamıyor. Çünkü karşısında kızgın bir medya ve kullanıcı kitlesi var.

Artık Facebook’u bırakmanın vakti geldiğini düşünen binlerce insan var ve bu sayı git gide artıyor. Bir kısmı da Facebook’un sunduğu bir yedekleme hizmeti olan, profil verilerini indirme seçeneğini kullanıyorlar. Bu seçenek, hesabınızı silmenizle ilişkisiz olarak bütün bilgilerini bir dosya şeklinde bilgisayarınıza indirmenizi sağlıyor. İstekte bulunduktan sonra biraz beklemeniz şartıyla tabii.

Bazı kullanıcılar ise bu dosya içerisinde gelen fotoğraf ve videolarda hiç masum olmayan şeyler fark ettiler. Daha önce kaydettikleri fakat Facebook’ta yayınlamadıkları videolar da dosya içindeydi. Yani Facebook’ta paylaşılmayan görüntüler bile şirketin sunucularına yüklenmiş olacaktı ki geri gelmişlerdi.

Facebook, bu durumun kaydedilmiş fakat yayınlanmamış bir içeriğin taslak olarak kaydedilmesine bağlıyor ve orada kaynaklanan bir hatayı suçlu duruma getiriyor. Hata fark edildikten sonra o videoları da sileceği yönünde açıklamalar yaptı. Aynı zamanda hataya neden olan şeyi bulup düzelteceğini de söyledi.

Facebook sözcüsü tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Bazı kullanıcıların eski taslak videolarını, Bilgileri İndirme Aracımızdan edindikleri dosyalar içinde ulaştıklarına dair raporlar gördük. Taslak videoların sunuculardan silinmelerini engelleyen bir hata keşfettik. Bu videoları siliyoruz ve durumdan dolayı özür dileriz.”

Facebook, büyük bir hızla üyelerini kaybetmeye devam ediyor. Bu arada kendi Facebook hesabınızın verilerini indirmek isterseniz, buraya tıklayabilirsiniz.