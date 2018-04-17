Facebook, son 1 aydır içinde kaybolduğu gizlilik ihlali skandalları yüzünden soruşma üzerine soruşturmaya maruz kalmaya başladı. Şirketin üyelerin yüzünü tanımasını sağlayan biyometrik verileri kaydeden sistemine toplu dava açma hakkı doğdu. Facebook’u zor günler bekliyor.

Sosyal medya ve reklam devi Facebook, yıllar önce yüzümüzü otomatik olarak tanımlayabilen bir yapay zeka yazılımını devreye sokmuştu. Paylaştığımız fotoğraflardaki insanları tanıyabilen bu özellik, Facebook’un veri merkezlerinde depolanan bilgilerin biyometrik olarak işlendikleri anlamına geliyordu. Tepkiler yükselmeye, İngiltere gibi ülkeler bu özelliği yasaklatmaya başladı. Ancak ABD başta olmak üzere Türkiye’nin de dahil olduğu çok sayıda ülkede hala aktif olarak kullanılabiliyor.

San Francisco’da devam eden bir dava, son haftalarda başı dertten kurtulmayan Facebook’un biyometrik verileri toplamasıyla ilgiliydi. Sonuca bağlanan süreç, artık toplu şekilde bu durumdan şikayet etmeyi mümkün kıldı. Artık Facebook’un biyometrik veri toplamasından rahatsız olan insanlar, Facebook’a toplu şekilde dava açabilecek. Kararın San Francisco’da verilmesi ya da ABD özelinde olması, diğer ülkelerin de benzer kararlar alma ihtimalini arttırıyor.

Dava öncesine Illinois eyaletinde yaşayan bir grup Facebook kullanıcısı, şirketin izinsiz bir şekilde biyometrik veri toplaması hususunda “özel yaşama müdahale” ettiğini gerekçe göstererek şikayette bulunmuşlardı. Facebook bu şikayetin hiçbir dayanağı olmadığını söylese de yüz tanıma özelliği, insanların internette kolayca aranmalarına neden oluyor.

Geçtiğimiz hafta toplam 12 saat ifade veren Mark Zuckerberg, görevini büyük baskı altında sürdürüyor. 87 milyon insanın bilgilerinin izinsizce paylaşıldığı ve seçim araştırmalarında kullanıldığı gerekçesiyle Facebook’a tüm dünyadan tepkiler yağıyor. Ancak Zuckerberg ve Trump’ın liderlik yaptığı Cumhuriyetçi milletvekillerinin yakınlığı, şirketin kolayca aklanmasını sağlayabilir.

Facebook’a ilişkin ülkemizde de bir karar alınacak mı, bunu zamanla göreceğiz.