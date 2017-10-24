Facebook'un Hatalı Çevirisi Filistinli Adamı Tutuklattı

Yapay zekanın geleceğinden son derece endişe duyan Elon Musk'ı sevindirecek türde bu habere göre Facebook'un bütünüyle yapay zeka alt yapısı üzerinde çalışan çeviri sistemi, Filistinli adamın yazdığı Arapça 'Günaydın' kelimesini yanlış tercüme edince, tutuklanmasına neden olmuş.

Filistinli bir adamın Facebook’ta Arapça olarak yazdığı kelime, İbranice’ye ‘Onlara saldırın’ ve İngilizce’ye de ‘Onlara zarar verin’ şeklinde tercüme edilince tutuklanmasına neden oldu. Gerçek ortaya çıkınca Facebook, adamdan özür diledi.

The Guardian’ın haberine göre geçen hafta buldozere dayanarak çekildiği fotoğrafı ‘يصبحهم’ ‘Yusbihum’, yani ‘günaydın’ anlamına gelen Arapça bir başlık atarak yayınlayan adam, Kudüs yakınlarında bir yerde inşaat işçisi olarak çalışıyor.

Durumun bildirilmesi üzerine adamı tutuklayan polis, buldozerle saldırı yapmayı planladığından şüphelenmiş. Fakat, hatanın farkına varan polis, birkaç saat sonra adamı serbest bırakmış. Haaretz gazetesi tutuklama olayından önce Arapça konuşan bir memurun Facebook’ta yayınlanan gönderiyi okumadığını söylüyor.

Facebook sorunla ilgili araştırma yapıyor. Facebook’un dil teknolojileri grubunda mühendis olarak çalışan Necip Fazil Ayan’ın Gizmodo’ya verdiği röportaja göre olası bazı hatalara rağmen firmanın çeviri kapasitesi gelişme kaydediyor. “Maalesef çeviri sistemlerimiz geçtiğimiz hafta bu şahsın yayınladığı şeyi yanlış tercüme etmiş. Kendisinden ve ailesinden bu nedenle, verdiğimiz rahatsızlıktan ötürü özür dileriz” diyor Ayan.

Facebook’un çeviri sistemleri bütünüyle yapay zeka tabanlı olarak çalışıyorlar ve sosyal ağ üzerinde her gün ortalama 4.5 milyar çeviri yapılıyor.