Facebook'un kurucuları adımlarını son derece sağlam atmışlar gibi görünüyor. Facebook, telif hakkı üzerinde tartışma yaşanan videolardan bile kar elde etmeyi başarıyor.

Facebook video platformu, adeta bir çalı gibi her yerde büyüyüp gelişebiliyor. "Otomatik Oynatma" seçeneği Facebook'un karını olabilecek en üst düzeye taşıdı. Sosyal medya devinin 2015 yılında geliştirdiği sistem güncellendi: Artık sadece Facebook geliştiricileri değil, videonun yapımcıları da gelir sağlayacak.

Facebook'a göre, “Hak Yönetimi” aracının güncellenmiş hali, videoların asıl sahiplerine haber verecek bir algoritmaya sahip. Bir video işaretlendiğinde içerik oluşturucuları, ilgili içeriğin engellenmesini isteyip istemediklerine karar verecek. Eğer içeriği engellemeyi tercih etmezlerse videodaki reklam gelirlerinin bir kısmı onlarla paylaşılacak.

Bilindiği üzere YouTube da benzer bir politika işliyor ve video geliştiricileri ile anbean iletişim kuruyor. Facebook da, video paylaşım alanında önemli bir rol kapmak için bu tür bir role soyunuyor. Bahsi geçen projenin ne kadar başarılı olacağını ise zaman gösterecek.