Facebook Hesabınızın Bir Yakınınız Tarafından Gözetlenme İhtimali Oldukça Yüksek

British Columbia Üniversitesi’ndeki araştırmacıların yaptığı bir araştırmaya göre, açık bırakılıp gidilen bir Facebook hesabının kullanıcının bir yakını tarafından gözetlenmesi ihtimali %24. Bu durum genelde basit bir merak ya da şaka yapmak gibi masum nedenlerle gerçekleşse de kıskançlık ve düşmanlığın bir sonucu olarak da ortaya çıkabiliyor.

Yeni yapılan bir araştırma, yaygın bir şekilde size yakın insanların sosyal medya hesabınıza izinsiz olarak giriş yaptığını gözler önüne seriyor. Hatta hesaba izinsiz giriş olayı, kurbanın kendi bilgisayarında ya da mobil cihazında gerçekleşebiliyor.

British Columbia Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, ABD’deki 1.308 yetişkin Facebook kullanıcısının katıldığı araştırma sonucunda, katılımcıların %24’ünün arkadaşının, sevgilisinin, eşinin ya da bir aile üyesinin bilgisayarını ya da mobil cihazını kullanarak onların hesaplarını gözetlediğini keşfetti. Bu çalışmanın yazarı ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans öğrencisi Wali Ahmed Usmani, hesap sahiplerinin kendi cihazlarıyla hesaplarına giriş yaptıktan sonra cihazlarını bir süreliğine o şekilde başıboş bıraktıklarında bu durumun sıklıkla yaşandığını belirtiyor.

Araştırmaya katılan birçok insan, sadece basit bir merak nedeniyle ya da kişinin hesabından komik bir durum güncellemesi yapmak, profil fotoğrafını komik bir fotoğrafla değiştirmek gibi şakalar yapmak amacıyla tanıdıkları insanların hesaplarını gözetlediklerini itiraf etti. Fakat bu masum şeylerin yanında, bunu kıskançlık ya da düşmanlık gibi şeyler yüzünden de bu tarz şeyler yapanlar var. Çalışmanın kıdemli yazarı ve bilgisayar bilimleri profesörü Ivan Beschastnikh, bu tarz olayların sonunda, çoğunlukla ilişkinin sona erdiğini ifade ediyor. Çalışmanın bir diğer kıdemli yazarı ve elektrik ve bilgisayar mühendisliği profesörü Kosta Beznosov ise, şifrelerin ve cihaz PIN’lerinin de izinsiz girişleri engellemede etkisiz kaldığını söylüyor.