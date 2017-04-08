Dünya ünlü sosyal medya servisi, hakkımızda o kadar çok bilgi barındırıyor ki doğal olarak bilgisayar korsanlarının hedefli haline geliyor. Hesabınıza sızılıp sızılmadığını öğrenmek ise son derece kolay.

Bilgisayar korsanları için Facebook ideal bir hedef. Öğrendikleri kişisel bilgiler, sizin adınıza pek çok siteye erişim gerçekleştirebileceklerini anlamına geliyor. Sizi takip eden kişilere spam da gönderebiliyorlar böylece onları da karanlık ağlarının içine katabiliyorlar. Yani bilgisayar korsanlarının tek kişiyi kandırması bile onlarca kişiyi etkileyebilecek ciddi sorunlara neden oluyor.

Saldırıya Uğrayıp Uğramadığınız Keşfetmenin Yolu

Hesabınızın saldırıya uğradığını düşünüyorsanız, kontrol etmenin son derece basit bir yolu mevcut. Facebook sayfanızın sağ üst köşesindeki oka gidin ve üzerine tıklayın. Menüde, Ayarlar'ı seçin. Karşınızda yeni bir ekran bulacaksınız. Güvenlik sekmesini tıklayın ve ardından “Nerede Oturum Açıldı” ibaresine bir göz atın.

Oturum açtığınız tüm cihazların ve konumlarının listesi ile karşılaşacaksınız. Tanımadığınız bir giriş görüyorsanız, muhtemelen hesabınıza sızılmıştır. Sağ tarafındaki “Oturumu Kapat'ı” tıklayarak eylemi sonlandırın.

Hesabınızın saldırıya uğrayıp uğramadığını öğrenmenin başka yolları da mevcut

Adınız, doğum gününüz, e-posta adresiniz veya şifreniz değiştirilmiş olabilir

Birisi tanıdığınız insanlara arkadaşlık istekleri yollanmış olabilir

Hesabınızdan gönderilen mesajları tarafınızca yazılmamıştır

Facebook hesabınız saldırıya uğradıysa ne yapılması gerekir?

“İşlemi Sonlandır” simgesine tıkladıktan sonra, şifrenizi hemen değiştirin. Ardından Facebook'dan yardım talep edin. Sosyal medya servisinin, saldırıya uğradığınızda size yardımcı olacak bir sistemi var.

Facebook yardım sayfasına gidin, “hesabımın saldırıya uğradığını düşünüyorum” veya “birisi benim iznim olmadan kullanıyor” ibarelerinden birini tıklayın. Facebook, hesabınızı güvence altına almaya yönelik adımları atacaktır.