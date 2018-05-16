Facebook Hikayeler’e Yeni Güncelleme Geliyor

Bildiğiniz üzere önceleri sadece Snapchat’de bulunan 24 saatlik hikaye özelliği, şimdilerde diğer büyük sosyal medya platformlarına da yayıldı. Bu noktada ilerleme kaydeden Facebook, Hikayeler’e getireceği özelliklerini duyurdu.

Hangi platformda olursa olsun Hikaye özelliği, bizler için kullanışlı bir fotoğraf/video paylaşım hali oldu. Çoğunlukla anlık olarak paylaşım yapma aracı olarak görülen bu özellik, kısa süre içerisinde birçok sosyal medya platformu tarafından da benimsendi. Şimdilerde özellikle ilgili olarak iyileştirme çalışmalarında bulunan Facebook, 3 yeni özelliği ilk olarak Hindistan’da kullanıma sundu.

Arşiv, Kamera ve Sesli gönderiler başlıklarıyla adlandırabileceğimiz özellikler ise tam olarak şu şekilde çalışacak:

Arşiv: Bildiğiniz gibi Instagram’da belirlediğiniz hikayeleri öne çıkar diyebiliyorsunuz. Bu gönderiler profilinizde siz istediğiniz sürece kalıyor ve kişiler profilinize her girdiğinde bu gönderileri görebiliyor. Facebook’a gelen Arşiv özelliği ise bunun bir benzeri diyebiliriz. Öyle ki, yeni gelecek özellikle birlikte, paylaşmış olduğunuz gönderiler kaydedilecek ve siz istediğiniz zaman bunları Haber Akışı içerisinde paylaşabileceksiniz.

Kamera: Bu özellik sayesinde kesinlikle telefonunuzun depolama alanı rahat edecek. Yani, Facebook Kamera üzerinden çektiğiniz görüntüler doğrudan Facebook’a kaydedilebilecek. Kaydedilen sekmesinin bulunacağı özellikten de depolanan görüntülere erişebileceksiniz.

Sesli Gönderiler: Diğer iki özellikle şüphesiz ki kullanıcılara yarar sağlayacaktır, ancak benim fikrimi merak edecek olursanız bu özellik çok daha iyi görünüyor. Yazmak istemeyen veya herhangi bir nedenden dolayı yazamayan kullanıcıların deneyebileceği bu özellikte, sesli mesajınızla belirlediğiniz arka plan görseli bir araya gelecek. Bu noktada kendinize göre kişiselleştirebileceğiniz özellik oldukça faydalı olabilir.

Şu an için sadece Hindistan’da kullanıma sunulan güncellemenin kısa zaman içerisinde tüm dünyaya yayılacağı da ifade edildi. Her ne kadar büyük bir kitle Facebook’un çöküş döneminde olduğunu düşünse de, sosyal medya devi kendini geliştirmeyi ihmal etmiyor.