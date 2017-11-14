Facebook Hikayeler ile Messenger Günlüğü Birleşti!

Facebook, dün gece yaptığı açıklama ile Messenger Günlüğü ile Facebook Hikayeler'i birleştirdiğini açıkladı.

Facebook, Snapchat’in temel özelliği olan 24 saatte kaybolan anlık fotoğraflar özelliğini Instagram’a getirdiğinde ilk başta ‘araklamak’ ile eleştirilmiş, daha sonra herkes seve seve Hikayeler'i kullanmıştı.

Fakat şirket ‘madem Instagram’da sevildi, diğer platformlarıma neden bu özelliği eklemeyeyim?’ diyerek Facebook’undan WhatsApp’ına kadar tüm uygulamalarını Hikayeler özelliği ile doldurup taşırdı.

Facebook, tüm uygulamalara Hikayeler özelliğini getirdikten sonra arkasına yaslanıp ‘çok iyiyim ya’ diyordu ki istatistikler gelmeye başladı ve Instagram hariç hiçbir platformda Hikayeler özelliğinin kullanılmadığını gördü.

Tabi ki Facebook başarısızlığı ya da abartıyı kabul edemezdi. Uygulamalarından Hikayeler özelliğini kaldırmak yerine yeni efektler ve özellikler ekleyerek Hikayeler'i geliştirmenin yeterli olacağını düşündü; olmadı.

Şirket son olarak Instagram Hikayeler'i Facebook Hikayeler'de doğrudan paylaşmayı mümkün kılan bir özelliği test ediyordu ki kaç kişinin bu özelliğe erişimi olduğu ve erişimi olanların bu özelliği ne kadar kullandığı dahi bilinmiyor.

Fakat Facebook pes etmemekte kararlı. Şirket dün gece Messenger’ın resmi Facebook sayfasından yaptığı açıklama ile bugünden itibaren Facebook Hikayeler ve Messenger Günlüğü’nün birleştiğini duyurdu.

Bu da şu anlama geliyor; artık Messenger’dan paylaştığımız bir hikaye Facebook’ta, Facebook’tan paylaştığımız bir hikaye de Messenger’da görüntülenebilecek. Fakat bu özelliğin zaten kullanılmayan Facebook Hikayeler’e ne kazandıracağını biz de bilmiyoruz.