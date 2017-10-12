Facebook, fazla ilgi görmeyen "Hikayeler" özelliğini şimdi de, şirket ve normal hesapların açabildiğini "Sayfalar"ı için de getiriyor.

Facebook, Snapchat ve Instagram'ın "Stories" yani "Hikayeler" özelliğinde yakaladığı başarıdan sonra, kendi mobil uygulamasına getirerek, hikayeler özelliğini getiren sosyal ağlar kervanına katılmıştı. Ancak neredeyse kimsenin kullanmadığı ve pek ciddiye almayan bu özellik üzerinde Facebook ısrar etmeye devam ediyor. Şimdi de ticari ve kişisel sayfalara, "Hikayeler" özelliğini getirecek olan Facebook bakalım bu sefer dikiş tutturabilecek mi?

Açıkçası, biz de bütün sosyal ağ ve uygulamalarında Hikayeler özelliği görmekten sıkılmış durumdayız. Instagram ve Snapchat gibi sosyal ağ uygulamalarında oldukça kullanılır bir halde olsa da, "Hikayeler" özelliği gerçekten de her sosyal ağa uygun değil gibi gözüküyor. Ancak Facebook bu kullanım azlığından fazla bir şey öğrenmemiş görünüyor ki, bu özelliğe güncellemeler yapmaya devam ediyor.

"Techcrunch editörünün paylaştığı, sayfalara gelecek olan 'Hikayeler'in kısa bir önizlemesi"

Özelliğin geleceğini Facebook yetkilileri ilk olarak Techcrunch'a bildirmişler. Ancak Techcrunch'ın bu konudaki yorumu, Facebook'un özellikle de Instagram'ın reklam alanı olarak da kullanmaya başladığı Hikayeler özelliğinin olası reklam gelirlerini elde etmek istemesi olarak belirtilmiş. Artık sevdiğimiz ve takip ettiğimiz sayfalarda da "Hikaye" güncellemesi görmeye başlayacağımız günler yakında. Siz ne düşünüyorsunuz? Özelliğin sayfalara gelmesi bir şey ifade etmeyecek mi, yoksa bu Facebook'un "Hikayeler" özelliğinin yeniden doğuşu mu olacak?