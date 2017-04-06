WhatsApp'ın durumlarına eklendikten sonra Facebook mobil uygulamasına taşınan 'Hikayeler' pek sevilmedi.

Hikayeler özelliğinin Facebook tarafından yayınlanlanmasının üzerinden neredeyse 10 gün geçti. Ancak ana sayfamızın üzerindeki alan, sanki bir hayalet şehirden ibaret. Çoğu zaman sadece kendinizi bir iki arkadaşınızı ve Facebook’un kendisini hikayelerde görmek, uygulamanın kaderi için hiç iç açıcı bir durum değil.

Firma henüz Hikayeler özelliğini Facebook mobil uygulaması üzerinden kaç kişinin aktif kullandığına dair net bir açıklama yapmadı. Muhtemelen bu konuda hepimiz aynı manzaraylar karşı karşıyayız. İnsanların alıştıkları şeyleri radikal ve taklitçi bir değişime uğratmak Facebook’un huyu oldu. “Snapchat’i yiyip bitirelim” derken aldığı kötü eleştirileri bir türlü görmüyor. Bir örnek lazımsa kendi sayfamdan paylaşmam yanlış olmaz:

Arkadaş listelerimizi küçük ve düzenli tutma eğiliminde olmamız mı bu sonucu getiriyor doğrusu söylemek zor, ama internete şöyle bir bakarsanız benzer eleştirileri siz de görebileceksiniz.

"Neredeyse sadece Facebook ve ben Hikayeler'i kullanıyoruz"

Facebook, boşluğun büyük bir başarısızlık olduğunu düşünmüyor gibi görünüyor. Oysa sadece birkaç arkadışınızın beliren profil resimleri ve bembeyaz bir boşluk.

Eğer böyle devam ederse Facebook Hikayeler daha kötü eleştirilere maruz kalmadan kalkar diye düşünüyorum. Siz de bu konuyla ilgili yorumlarınızı aşağıdan bizlerle paylaşabilirsiniz.