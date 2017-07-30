Facebook Hikayeleri Herkese Açık Hale Geliyor

Hikaye trendine katılan sosyal medya mecralarından biri olan Facebook, bu özelliğin herkese açık olması konusunda çalışmalara başladı.

Toplulukla paylaşma; Facebook Öyküleri'ne, Snapchat ve Instagram Öyküleri'nin yaptığı gibi internet ünlülerini popüler kılmak için bir potansiyel kazandırır.

Bir Facebook Hikayesini herkese açık yapmak için önce ana ekrandaki Hikayeye Ekle düğmesine dokunun ve bir fotoğraf veya video gönderin. Sonra kendi Hikayenizi görüntüleyin ve sağ üstteki üç nokta 'daha fazla' düğmesine tıklayın. "Öykü Ayarlarını Düzenle" ni açın ve "Arkadaşlar" dan "Herkese Açık" a tıklayın. Artık hikayeniz herkese açık durumda.

Instagram görsel paylaşım için geliştirildi ve WhatsApp Durumu, Snapchat'ın gelişmediği ülkelerde popülerken, hikayeler Messenger’a ve Facebook’a biraz gereksiz gibi geldi. Çünkü Facebook’da paylaşacağınız çok daha fazla şey var. Eğer günlük yaşamınızı paylaşacaksanız zaten Instagram’ın hikayelerini kullanırsınız. İşte farklı mecralarda gizlilik seçeneklerinin kısa bir özeti,

Snapchat Hikayeleri: Herkes, Arkadaşlarım, Özel

Instagram Hikayeleri: Herkes, Takipçiler, Seçilen kişilerden saklama

WhatsApp Durumu: Kişilerim, Özel

Messenger : Size mesaj gönderme iznine sahip herkes, Özel

Facebook Hikayeleri: Herkese Açık, Arkadaşlar, Özel

Önümüzdeki günlerde bu hikayeler (Story) meselesinin nasıl gelişeceğini izleyerek göreceğiz. Ancak umuyoruz ki artık daha yaratıcı birbirini takip etmeyen özellikler getirmeye başlarlar.

