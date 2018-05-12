Facebook, yaşanan skandalların ardından eski günlerine dönmeye başladı. Facebook hisseleri, bu yıl ilk kez skandal öncesi dönemdeki değerine ulaştı.

Facebook'un 2016 seçimlerinde yaptığı manipülasyonlar hala inceleniyor olmasına rağmen, Wall Street'te bir hareketlilik yaşandı. Facebook'un hisse senetleri şu an 186 dolardan işlem görüyor. Bu değer, seçim skandallarının ortaya çıkmadan önceki günün fiyatı ile eşdeğer.

Cambridge Analytica'nın, milyonlarca seçmenin verilerini kullanarak; ABD'deki 2016 başkanlık seçimlerinde etkili olduğu iddia edilmişti. Bu konu hakkında davalar devam etse de, Facebook yükselmeye devam ediyor. Mart ayında %13 seviyesinde düşüş gösteren Facebook hisseleri, skandal öncesi zamanlarına geri dönmeyi başardı.

Tüm skandallara rağmen çoğu reklamlardan gelmek üzere ilk çeyrek gelirini %49 artırdığını açıklayan Facebook, geçtiğimiz haftalarda düzenlediği geliştirici konferansıyla da önemli yenilikleri duyurmuştu. Cambridge Analytica skandalından sonra ciddi bir kayıp yaşayan Facebook, eski günlerine dönmeye başlamış gibi görünüyor.