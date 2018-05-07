Uzun bir süredir konuşulan Facebook ve Cambridge Analytica skandallarını hepimiz biliyoruz. Facebook'un hisseleri, yaşanan bu skandalın ardından ilk kez yükselişe geçti.

Cambridge Analytica veri skandalları ortaya çıktığından bu yana Facebook, gerek ticari alanda gerekse itibar anlamında büyük bir yıkım yaşamış ve zor günler geçirmişti. Öyle ki linç girişimi dahi yaşayan sosyal medya devi için birçok platformda insanlar toplanmış ve Facebook’un kapatılmasını istemişti.

Facebook hisseleri ise bu olayların neticesinde normal olarak düşüşe geçmişti. Fakat, uzun süre sonra bugün Facebook’un yüzünü güldürecek bir olay gerçekleşti. Hisse değerleri yükselen firma, eğer bu şekilde devam ederse yaşadığı zor günleri telafi edecek.

50 milyar dolarlık piyasa karı yaşayan sosyal medya devinin yavaş yavaş güven kazanmaya başladığını söylesek sanıyorum ki yanlış olmaz. Diğer yandan %3 artış yaşayan Facebook, olaylar sonrası ilk defa bir artış yaşadığı için de kendini oldukça mutlu hissettiğini belirtti.