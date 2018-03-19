Facebook, seçtiği içerik oluşturucularla birlikte takipçileri daha aktif hale getirmek ve reklam gelirini arttırmak için yeni bir kampanya başlattı.

Son zamanlarda seçimlere olan etkisi ve yaşadığı veri açıkları problemleriyle başı dertte olan sosyal medya devi Facebook, içerik oluşturuculara yönelik yeni bir özellik duyurdu. Yeni özellik sayesinde içerik oluşturucuların çalışmalarına sponsor bulması kolaylaşacak ve hayranlar takip için teşvik edilecekler.

Hayranların teşvik edilmesi için Facebook, yayınlanan videoların izlenme zamanları, paylaşımları, beğeni ve tepkileri takip eden özel bir algoritma tasarladı. Bu algoritmayla belirlenen en ateşli takipçiler özel rozetler kazanacak. Düşünülen yeni formül birçok ünlünün takipçilerini de yarış haline sokacağı için daha aktif davranacaklarını düşünüyorum.

Bunun yanı sıra Facebook içerik oluşturucularla birlikte çalışarak onlara uygun sponsor önerecek ve portfolyo oluşturacak. Tüm bu yeni özellikler test aşamasında ne yazık ki tüm içerik oluşturucular tarafından kullanılmayacak. Başlangıç olarak yalnızca içerik karşılığında Facebook’tan aylık ödeme alan kullanıcılara özel olacak. Ancak özellikle aktif takipçileri yarıştırmaya yönelik rozetlerin beklenenden daha önce geleceğini düşünüyorum. Bu sayede en azından takım ve sanatçı sayfalarında tatlı bir rekabet ortamı sağlanabilir.