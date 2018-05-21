Sosyal medya gücünü içerik üreticiler ile markaları bir araya getirmek için kullanacak olan Facebook, Markalı İçerik Eşleştirici adında bir aracı test etmeye başladı.

Yaşadığı tüm sorunlara rağmen hala dünyanın en büyük sosyal medya platformu konumunda bulunan Facebook, reklam verenler ile içerik üreticilerini daha kolay bir şekilde buluşturmak için yeni bir platform test ediyor.

Alman AllFacebook’a göre Facebook’un ‘Markalı İçerik Eşleştirici’ adını verdiği araç, markaların kendi demogojileri ile uyumlu içerik üreticilerini kolaylıkla bulabilmesini sağlayacak. Fakat bu araç henüz beta sürümünde ve Facebook tarafından resmi olarak duyurulmadı.

Üç ayrı özellikten oluşan Markalı İçerik Eşleştirici’de markalar, kendi markasal değerlerine uygun içerik oluşturucuları arayabilecekler. İçerik eşleştiriciler ise markanın talep ettiğine benzer içeriklerde nasıl istatistiklere sahip olduklarının bir demosunu markalara sunabilecekler. Son olarak ise markalar, Kayıtlı Listeler’i kullanarak markalı içeriklerin istatistiklerini kontrol edebilecekler.

Facebook’un üzerinde çalıştığı aracın YouTube’un Famebit veya Twitter’daki Niche’sine benzediğini söylemek mümkün. Fakat Facebook’un kullanıcı kitlesi, sahip olduğu markalar ve içerik üreticileri düşünüldüğünde söz konusu aracın özellikle ücretli içerik üretmek isteyen Facebook içerik üreticileri için ilaç gibi geleceğini söyleyebiliriz.