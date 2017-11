Facebook İki Yeni Özelliği Test Etmeye Başladı

Yeni ürün ve özellikleri sürekli test eden Facebook, birkaç yeni deneye hazırlanıyor gibi görünüyor.

Dünya'nın hala en çok kullanılan sosyal ağ platformu olan Facebook iki yeni özelliğini test etmeye başladı. Bu özelliklerin ilki kişiden kişiye para göndermelere izin verecek olan 'kırmızı zarf' özelliği olacak. İkinci güncelleme ise yayıncılar için sunulacak ve 'son dakika haberi' etiketi içerecek.

Resmi olarak henüz duyurulmayan bu iki yeni özellik The Next Web sosyal medya direktörü Matt Navarra tarafından keşfedildi. Navarra, elde ettiği görüntüleri Twitter hesabından paylaştı. Ayrıca konuyla iligili olarak Facebook'la ilteşime geçildiğinde ise olumsuz bir cevap alınmadı ancak tam olarak teyit de edilmedi. Bir yetkili, Facebook'un "yeni ürün deneyimlerini her zaman test ettiğini ancak şu anda konuşmak için özel bir şey olmadığını" belirtti.

'Son dakika haber' etiketinin ise tam olarak ne işe yarayacağı bilinmiyor. Ancak, bu özelliğin bir bildirim oluşturacağı ya da görsel olarak öne çıkaracağı düşünülüyor. Ne düşünüyorsunuz sizce Facebook bu özelliklerle kullanıcıları kendine daha fazla bağlar mı?