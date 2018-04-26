Sosyal medya devi Facebook, kullanıcıların kendi hesaplarını kullanarak girdikleri bazı uygulamalar yüzünden büyük bir kriz dönemine girdi. Basit bir anket uygulamasıyla milyonlarca insanın bilgisinin çalınması ve ABD seçimleri, İngiltere’deki oylamalar da kullanılması şok etkisi yarattı. Sonuç: Facebook yola geliyor.

Cambridge Analytica krizi son haftalarda dillerden düşmeyen bir isim oldu. Profesyonel bir araştırma kuruluşu olan bu şirket, 232 bini Türk vatandaşı olan toplan 87 milyon kişinin kişisel bilgilerini çaldı. Bunu da Facebook profili ile giriş yapılan bir anket uygulaması sayesinde başardı. Ağırlığı ABD ve İngiltere vatandaşı olan bu topluluğun verileri, seçim araştırmaları için kullanıldı. Ancak Facebook profili ile bağlantı yapılabilen binlerce sözde güvenilir uygulama var.

Facebook bu sızıntıları daha önceden engelleyebilir ve öngörebilirdi. Ancak Mark Zuckerberg’in ifadelerinde söylediği, “2.2 milyar üyemizin her biri benzer veri hırsızlıklarının kurbanı olabilir” sözleri, hem uzmanları hem de kullanıcıları korkuttu.

Facebook sonuç olarak hizmet politikalarını, daha öncelerde yapması gerektirdiği gibi geliştirmeye başladı. Bu nedenle Facebook ile giriş yapılan üçüncü parti uygulamalara yaptırımlar uyguladı. Sosyal medya devinden gelen son haberlere göre artık bu uygulamalar, Facebook profil bilgilerine erişemeyecek ve sizin adınıza paylaşımlarda bulunamayacak.

24 Nisan’dan itibaren çıkan uygulamalar, artık kullanıcılara “Facebook paylaşımları yapılsın mı?” sorusunu yöneltemiyorlar. Mevcut uygulamalar için de bu özellik 1 Ağustos 2018’den itibaren kaldırılacak. Facebook’un en önemli pazarlama özelliklerinden birisi bu paylaşımlardı. Birisi bir oyuna girer, oyun içindeki hesabı Facebook profili ile ilişkili olur, oyunda bir başarı yakalar ve bu başarı otomatik olarak Facebook’ta adına paylaşılır. Aynı durum oyun dışında uygulamalarda da geçerli olur. Diğer insanlar da bu paylaşımları görürler ve uygulamaları merak edip onlar da aynı şeyi tekrar ederler. Artık bu olmayacak.

İleri düzey kullanıcılar, Facebook’ta uygulamaların otomatik paylaşımlarını zaten engelleyebildiklerinin farkındalar. Burada amaç, bu şeylerin hiç farkında olmayan insanları korumak. Nitekim bir kişinin çalınan profil verileri içinde arkadaş listesindeki herkesin bilgileri de var. Yani 'zaten engelledim' diye düşünüp rahatlamayın. Örneğin sabah akşam abuk sabuk uygulamalardan paylaşımlarını gördüğünüz Refik Amca, çoktan verilerinizi kaptırmış olabilir. Türkiye’de Cambridge Analytica uygulamasını kullanan kişi sayısı sadece 23’tü ve zincirleme bir etkiyle bu rakan 232 bine fırladı.

Bakalım önümüzdeki aylarda Facebook’tan başka hangi adımlar göreceğiz.