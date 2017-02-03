Facebook’un dün itibarıyla devreye aldığı Discover People (İnsanları Keşfet) özelliği, işleviyle biraz Tinder’ı andırıyor.

Facebook, iOS ve Android platformları için Discover People (İnsanları Keşfet) adında yeni bir özelliği devreye aldı. Sayfalar, Etkinlikler, Yakın Yerler gibi işlevlere erişilen kısımda görünen Discover People’ı takip ettiğinizde, üst kısımda profiliniz ve profilinizin kısa bir özeti görünüyor.

Facebook'un yeni özelliğin amacı ise sizi tanımayan insanların sizler hakkında bilgi sahibi olmalarını, kısacası sizi keşfetmelerini sağlamak. Bu kısımda kendinizi tanımlayabileceğiniz birkaç cümle kuruyorsunuz. Sizi tanımayan fakat tanıma niyetinde olan insanlar da bu bilgiler ışığında hakkınızda bazı bilgilere erişiyorlar. Profilin altında ise katıldığınız ya da katılmayı planladığınız etkinlikler, yaşadığınız yerler, üye olduğunuz gruplar gibi kısımlar yer alıyor. Gruplandırma bu şekilde yapılıyor ve ilginizi çeken bir gruplandırmayı açtığınızda arkadaşınız olmayanların profilleri kart şeklinde gösteriliyor. Tıpkı Tinder’daki gibi sağa sürükleme yaptığınızda yeni profillerle karşılaşıyorsunuz ve insanları uygulamanın adında da olduğu gibi keşfediyorsunuz. Eğer profillerle ortak bir noktanız tespit edilirse Facebook bunu ön plana çıkarıyor.

Özellik, Tinder kullanıcı sayısını ne kadar etkiler bilinmez. Hemen hemen benzer bir işlev gördüğü için zamanla Tinder’ın bu durumdan etkilenebileceğini söylemek mümkün. Instagram yüzünden Snapchat’in başına neler geldiğini az çok biliyorsunuz. Dolayısıyla artık şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki Facebook, özgün bir özellikten ziyade piyasada ne kadar tutan uygulama / özellik varsa kendi platformuna entegre etmenin bir yolunu araştırıyor ve test aşamasından geçirdikten sonra da uygulamaya koyuyor.