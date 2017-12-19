Facebook, bazı şeyleri kullanarak bir şekilde etkileşime ulaşmaya çalışanlar kaldırıyor.

Facebook’ta görmekten hiç hoşlanmadığım bir paylaşım şekli var. “Şunlar şu kadar beğenmiş, peki biz ne kadar beğeneceğiz”, ya da “Allah’ını Sevenler beğensin”, ya da “bakalım onların beğeni rekorunu kırabilecek miyiz” gibi daha çok fazla sayabileceğim, tamamiyle insanların zaafından yararlanıp, hiçbir içerik üretmeden beğeni ve yorum almayı hedefleyen içerikler var. Neyse ki sonunda güzel haber geldi diyebilirim. Facebook, kullanıcıları paylaşma, etiketleme, beğenme ve yorum yapma gibi işlemlere yönlendiren spam ve “etkileşimli yem” paylaşımlarını düşürmeye başlayacak. “Uyumayı seven birini etiketle” gibi bir paylaşım, çok yakında Facebook’ta karşımıza çıkacak şeylerden olmayacak.

Facebook’un yeni algoritmalarında ortaya çıkan ve son derece yerinde bir karar olan bu yeni kontrol sistemi, insanlara yardım, tavsiye, bağış veya seyahat gibi paylaşımlarda etkilenmeyecek.

Facebook’un yeni algoritması, yüz binlerce mesajı inceleyerek bazı kategorilere ayırdı. İnsanlara bir şekilde yem atarak, inanç, milli duygu, aşk ve pek çok farklı duyguyu kullanarak prim sağlamaya çalışanların önüne geçecek.