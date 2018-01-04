Facebook’un Hikayeler özelliğini amiral gemisi uygulamaları arasında çapraz olarak paylaşma isteği bitmek bilmiyor. Daha önce Instagram'da paylaştığımız Hikayeleri Facebook’ta da paylaşmamıza izin veren şirket, şimdi de yine Instagram’da paylaştığımız hikayeleri WhatsApp’ta da paylaşabileceğimiz bir özelliği test etmeye başladı.

Facebook, Snapchat’in ‘bir gün sonra kaybolan fotoğraf’ özelliğini Hikayeler olarak Instagram’a getirdiğinde başka bir platformun ana özelliğini kopyaladığı için çok fazla eleştirilmiş olsa da yakın zaman içinde Instagram Hikayeler, günlük 300 milyon kullanıcıya ulaşarak aktif kullanıcı sayısında Snapchat’i geride bırakmayı başardı.

Hikayeler’in kullanıcılar tarafından sevilmesi ile Facebook, kontrolü kaybederek aynı özelliği önce Facebook, sonra WhatsApp, sonra da Messenger’a getirdi. Fakat Facebook’un atladığı bir nokta vardı ki o da kullanıcı kitlesi. Instagram Hikayeler her gün daha fazla kullanılırken diğer platformlardaki Hikayeler özelliği sahra çölü kadar ıssızdı.

Sıradan bir şirket başarısızlığı kabul ederek özelliği geri çekebilirdi. Fakat Facebook, Hikayeler özelliğini tüm platformlarda canlandırmak için çeşitli yollar aramaya devam etti. Önce Facebook sayfalarının Hikaye paylaşmasına izin veren şirket, daha sonra kullanıcıların Instagram Hikayeler’ini Facebook’ta da paylaşmasına olanak sağladı.

Facebook Hikayeler hala Facebook’un beklediği ilgiyi görmemiş olsa da getirilen bu iki özellik, Facebook Hikayeler’in istatistiklerini yukarı çıkarmasına yardımcı oldu. Fakat şirketin üstesinden gelmesi gereken bir konu daha var. WhatsApp Hikayeler neredeyse hiçbir kullanıcı tarafından kullanılmıyor ve bu durum değişecek gibi de görünmüyor.

Facebook, 2014 yılında WhatsApp’ı 19 milyar dolara satın alırken kullanıcılara sosyal medyadan bağımsız bir uygulama olarak bırakma sözü vermişti. Fakat şirket WhatsApp Hikayeler’i canlandırmak adına bu sözünü birazcık esnetecekmiş gibi duruyor. Zira kendileri, şu anda Instagram hikayelerimizi WhatsApp’ta paylaşacağımız bir özelliği test etmeye başladı.

Eğer özellik tüm kullanıcılara sunulursa bir kullanıcının hikayelerini hem Instagram, hem Facebook hem de WhatsApp’ta görebileceğiz. Bu oldukça can sıkıcı bir durum ve Facebook da bunun farkında. Şirket, bir platformda görüntülenen hikayenin diğer platformlarda gözükmemesini sağlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor.

Sonuçları ön görmek zor. Fakat Instagram-Facebook arasındaki çapraz hikaye paylaşımı Facebook Hikayeler’i canlandırmayı başardıysa, Instagram-WhatsApp arasındaki çapraz hikaye paylaşımı da benzer sonuçları verebilir. Fakat WhatsApp bir mesajlaşma uygulaması, bu nedenle sonuçlar tamamen farklı da olabilir.