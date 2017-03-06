Facebook, intihar ihtimali olan kişileri bulmak için yapay zekasından faydalanacak. Yapay zeka, kullanıcıların mesajlaşmalarını, gönderilerini ve birçok farklı şeyi araştırarak insanların hayatını kurtaracak.

Facebook’un bir süredir devam ettirdiği yapay zeka teknolojisi yavaş yavaş çeşitli alanlarda kullanılmaya başlıyor. Facebook intihar işaretleri gösteren kullanıcıları tespit etmek için yapay zeka teknolojisini kullanacak.

Riskli sayılabilecek yorumları okuyarak, yetkililerle iletişime geçecek yapay zeka, tehlikeli gördüğü isimleri raporlayacak ve bunları normal bir insana yönlendirecek. Bu sistem sayesinde, birçok intiharın önüne geçilmesi planlanıyor.

Bu sistem gibi birçok sistem yaratan Facebook, kendi kullanıcılarının güvenli tutmak için elinden geleni yapıyor. Doğal afet, terör saldırısı gibi anlarda, güvendeyim mesajı ile büyük övgü toplayan Facebook, yapay zekalarla araştıracağı intihar faallerini hayata geri döndürebilirse yeni bir övgüyü hak edecek gibi duruyor.

Yapay Zeka, kullanıcıların üzgün olduğu durumlara, acı çekmesine, arkadaşlarının endişe duyduğu mesajlara, dinledikleri müziklere ve daha birçok alana bakacak.

Bununla birlikte, Facebook’a canlı yayın özelliği geldiğinden beri birçok kez canlı yayında intihar vakaları yaşandı. Facebook, Facebook Live’da da bunun önüne geçebilmek için adımlar atacak, izleyiciler için rapor etme seçeneği sunacak. Facebook, duruma göre bu raporu çeşitli kaynaklara ulaştıracak. Şu an için yalnızca ABD’de denenen özellikler, eğer benimsenirse tüm dünyada kullanılmaya başlayacak.

Bu olay, birçok ülkenin de hoşuna gitti. Açıkçası, Facebook’un bu tarz adımları insan güvenliğini korumak için önemli adımlar.