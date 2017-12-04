Facebook İntihar Önlemi İçin Yapay Zeka Geliştiriyor!

Facebook'un yeni yapay zeka teknolojisi, intihar düşüncesi belirtileri taşıyıp taşımadıklarını anlamak için tüm paylaşımları tarayacak.

Son dönemlerde intihar etmeden önce sosyal medyadan yazılan veda mesajları ve canlı yayında intihar edenlerin sayısının artması Facebook'u harekete geçirdi.

Mark Zuckerberg’in yaptığı açıklamaya göre, Facebook'un kullanımına başlayacağı yapay zekâ teknolojisi ile intihar eğilimli kullanıcılar tespit edebilecek. Yapay zekâ, kullanıcıların paylaştığı durum ve yorumlarını takip ederek intihar eğilimi olup olmadığına dair ipuçları arayacak.

Örneğin, yapay zeka bir problem tespit ederse, yorum yapan arkadaşları bir kullanıcıya, “Yardım ister misin?” gibi bazı anahtar sorular sormuşsa, Facebook bunu yüksek riskli kategorisinde tanımlayacak ve kişinin aile üyelerine ulaşmayı deneyecek.

Daha şimdiden 100 intihara meyilli kişiyle ilgili arkadaşları ve aileleriyle bağlantıya geçmiş yapay zekanın arkasında ise 3000 Facebook çalışanı bulunuyor. Umarız ki bu tür güvenlik önlemlerine gerek kalmadan, intihar girişimleri daha da artmaz.