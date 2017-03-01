Facebook, İntihara Meyilli Kullanıcıları Tespit Edebilecek!

Facebook, kişilerin ruh halini ölçebilecek ve intihara meyilli olup olmadıklarını anlayacak. İşte detaylar!

Genç insanların ölüm nedenlerinde "intihar" sıkça meydana gelen bir durum. Facebooki bu konuda insanlara yardımcı olmak istiyor ve buna yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu konu hakkında yeni araçlar sunan Facebook, her 40 saniyede bir olan genç bireylerin intiharlarını azaltmak istiyor.

Bu konuda iş, kullanıcının arkadaşlarına düşüyor. İntihara meyilli olduğunu düşündüğünüz arkadaşlarınızın gönderilerini Facebook'a raporlayabileceksiniz. Şirket şu anda bu özelliği test etme aşamasında. Yeni bir yapay zeka teknolojisini destekleyen Facebook, yapılan yorumların intihara meyil verip vermediğini anlamaya çalışacak.

Bazı kesimler Facebook'un canlı yayın uygulamasını sona erdirmesi gerektiğini düşünse de Facebook bunu yardımın etkisini artıran bir özellik olarak görüyor. Şimdilik test aşamasında olan bu özellik henüz sadece ABD'de yaşayan kullanıcılar için kullanılabiliyor. Zira Facebook ABD'de konumlandırılmış bazı destek gruplarıyla bu konuda işbirliği yapıyor.

Ayrıca bu özellik için kısa bir tanıtım videosu hazırlanmış. Bunu da aşağıdan izleyebilirsiniz.