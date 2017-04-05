Facebook, 'İntikam Pornosuna' Karşı Büyük Bir Savaş Açtı!

Dünyaca ünlü sosyal medya servisi, mahrem fotoğrafların ve videoların paylaşılmasını engellemek için, siber güvenlik şirketleri ile çalışarak bir proje geliştirdi.

Facebook bugün, hizmetlerinde paylaşılan “intikam tipi porno” içeriğini bitireceğini umduğu yeni bir sistemi duyurdu. Sosyal medya servisi; Facebook, Messenger veya Instagram'da rıza olmaksızın yayınlanan pornografik görsellerin yeniden paylaşılmasını önlemek için bir fotoğraf eşleme sistemi kullanmaya başlayacağını açıkladı.

Bir fotoğraf rapor edildiğinde ve Facebook, bu görüntüyü sistemsel olarak işaretleyecek ve paylaşım yapan kişiyi uyaracak. Hali hazırda Facebook, özel fotoğrafları izinsiz paylaşanların hesaplarını devre dışı bırakıyor.

Şirket sözcüsü, "Söz konusu fotoğraf rapor edildikten ve biz onu kaldırdıktan sonra paylaşılma cüretinde bulunursa, kötü niyetli kişiyi politikalarımızı ihlal ettiği konusunda uyaracağız ve paylaşma girişimini durduracağız. Daha sonra da o şahsı platformumuzu kullanmaktan men edeceğiz." ifadelerini kullandı. Facebook, konuyla ilgili dev güvenlik şirketleriyle de işbirliği yapıyor. İntikam pornografisi ciddi anlamda bunaltıcı bir konu ve kesinlikle insanlık dışı. Kısa süre önce gerçekleşen olayda bir grup deniz piyadesi, orduda çalışan bir kadının çıplak görüntülerini yayınlamak için Facebook'dan faydalanmışlardı.