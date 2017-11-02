Facebook, "İntikam Pornosuna" Karşı Yeni Bir Önlem Alıyor

Sosyal medyalarda her geçen gün daha fazla artış gösteren intikam pornosu, Facebook'un bu konuda yeni önlemler almasını sağladı.

Facebook başta olmak üzere tüm sosyal medyaların sorunu halini alan “intikam pornosu”, şirketlerin yeni kararlar alıp yeni teknolojiler arayışına girmesine sebep oluyor. Arkadaş çevresinin en yoğun olduğu ve paylaşımların kolaylıkla yapılabildiği Facebook, intikam pornosu açısından en sık başvurulan sosyal medyalardan birisi.

Facebook, insan haklarını ihlal ederek suç işleme girişiminde bulunan bu insanlara açık kapı bırakmamak için çalışmalarına devam ediyor. Nisan ayında yeni bir raporlama araç seti sunan şirket, şimdi de görüntü tabanlı istismar ve intikam pornosunu önlemek için kendi platformlarında deneyeceği yeni bir pilot program başlattı.

İlk başta Avustralya’da denenen pilot uygulama, daha sonra ABD, İngliltere ve Kanada’da denendi. Facebook, Messenger ve Instagram’daki kullanıcılara yönelik araç setinin bir uzantısı olacak yeni özellik, en samimi görüntülerin kişinin izni olmadan paylaşılamaması için geliştiriliyor.

Facebook bir süredir yayınlanan görüntüleri hemen engellemeye çalışan bir sistem test ediyordu. Bu sistemde, Facebook’un fotoğraf eşleştirme tekniği kullanılarak videodaki kişiler bulunmaya çalışılıyordu. Bu tür yayınlar Facebook’un Topluluk Operasyonları ekibi tarafından kontrol edilerek, hızlıca yayından kaldırılıyordu.

Bu yeni pilot programda mağdur kullanıcılar, paylaşılmadan önce paylaşılma ihtimali olan görsellerle ilgili endişelerini belirtebilir, bu da görüntülerin Facebook platformlarında paylaşılmasını engeller.

Anlayacağınız paylaşım daha yapılmadan önce bir kişinin elinde samimi fotoğrafları olduğunu düşünen birisi, görüntülerin olduğunu eSafety ofisine bildirebilir. Bu da, tehlikeli kişinin o fotoğrafları Facebook’ta yayınlanmasını engeller.

Facebook’un küresel emniyet müdürü Antigone Davis, “Toplumun güvenliği ve esenliği bizim en büyük önceliğimizdir” dedi.

Facebook, özellikle canlı yayında oluşan intihar, işkence, intikam pornosu gibi toplumsal psikolojiyi kötü yönde etkileyip, gizliliği hiçe sayan yayınları önceden fark edip müdahale etmeyi hedefliyor.