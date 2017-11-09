Facebook'un İntikam Pornosu İçin Yeni Politikasını Duyurdu

ABD başta olmak üzere pek çok ülkede rastlanan intikam pornosu için Facebook yeni bir önlem hazırlığı içerisinde. Şirket, mağdur kullanıcıların çıplak fotoğraflarının kontrol edilebilmesi için bu fotoğrafları Facebook'a göndermesini istiyor.

Facebook intikam pornosu ile mücadele etmek için büyük adımlar atıyor. Teknoloji devi yeni yapılan açıklamayla adından bir hayli söz ettirecek gibi duruyor. Facebook’ta intikam pornosu endişesi yaşıyorsanız, şirkete çıplak fotoğraflarınızı göndermelisiniz. Bu sayede Facebook, bu fotoğraflarla yayınlanan fotoğrafları kıyaslayarak, görsellerin sosyal medyada yayılmasını engelleyecek.

İlk olarak Avustralya’da başlatılan pilot uygulama, özellikle kavga ederek ayrılan eski sevgililerin elindeki “koz” niteliğindeki fotoğrafları sosyal medyada yayınlamasını engellemeyi hedefliyor. İntikam pornosu insanları derinden etkiliyor, hatta psikolojik sorunların oluşmasına bile sebep oluyor. Facebook’un yeni pilot uygulamasında ise, istismar edilme ihtimali olan kişinin, yayınlanma ihtimali olan fotoğrafları Facebook’a göndermesi isteniyor. Paylaşılan bu görüntü, dijital bir parmak izine dönüştürülüyor ve bu şekilde fotoğrafın Facebook, Instagram ve Messenger’da paylaşımı engelleniyor.

Facebook bu yöntemle bu konuda mağdur olan insanlara bir koz vermek istiyor. Avustralya hükümeti ile ortak yürütülen proje insanların kişisel özgürlüklerini korumayı hedefliyor.

Süreç Nasıl İşliyor?

Bu yönteme başvurmayı göze almış kişiler, öncelikle devlet kurumunun internet sayfasından “endişelerini ifade ettikleri” bir dosya oluşturuyorlar. Bunun ardından Messenger uygulaması üzerinden fotoğraf ya da videoların paylaşılması isteniyor. Bu noktada Facebook paylaşımlardan haberdar ediliyor.

Fotoğraflar Facebook’un eline ulaştığında ise şirket yetkilisi kişi devreye girerek, bu fotoğrafı anlaşılamayacak şekilde bozuyor.

Bir internet veri araştırma kurumu olan DSRI, 2016 yılında bir araştırma yapmış ve ABD’deki kullanıcıların %4’ünün intikam pornosu kurbanı olduğunu ortaya çıkarmıştı. Bu oran 30 yaşın altında %10’a kadar yükseliyor. Ülkemizde pek görmesek de yurt dışında son derece ciddi bir sorun halini alan intikam pornosu, aynı zamanda çocuk pornosunda da kullanılan bir teknoloji ile korunacak.

Umarım bu adımlar sayesinde kontrolden çıkan intikam pornosunun önüne geçilebilir.