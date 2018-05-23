Geçtiğimiz yıl içerisinde ardı ardına patlayan intikam pornosu skandallarıyla başı oldukça ağrıyan Facebook, önümüzdeki süreçte aynı sorunlarla yüzleşmek istemiyor.

Yaşadığı zorlu günler sonrası intikam pornosu skandallarına savaş açan Facebook, bu süreçlerden daha fazla yara almamak ve kullanıcıların gizliliğini korumak için yeni bir pilot program başlattı. Facebook'un global güvenlik sorumlusu Antigone Davis'in yaptığı açıklamaya göre, kullanıcıların özel fotoğraflarının rızası olmadan paylaşılmamasına karşın yeni bir güvenlik önlemi geliyor.

Bildiğiniz gibi Facebook'un zaten fotoğrafların şikayet edildiği bir sistemi mevcut. Yeni sistemde ise Facebook, şüpheli gördüğü fotoğrafların yüklendikten sonra kullanıcılara gösterilmesini engelleyecek. Fotoğrafı yükleyen kişi bunun farkında olmayacak; Facebook'un güvenlik süzgeci ile eğer fotoğraf intikam pornosu veya benzeri bir içeriğe sahipse Facebook'un güvenlik birimi tarafından kullanıcı Facebook'tan uzaklaştırılarak fotoğraf da silinecek.

Facebook tüm bu güvenlik sürecini kendi başına üstlenmek yerine 4 farklı partnerle anlaştı. İntikam pornosuna karşı çalışmalar yürüten firmalarla Amerika, Avustralya, İngiltere ve Kanada'da birlikte çalışacak olan Facebook, gelecek dönemlerde daha dikkatli olmakta kararlı.

Önümüzdeki süreçte bu tip paylaşımların azalarak bitmesi şart. İnsanlar ne hata yapmış olursa olsun, ne gibi paylaşımlar içinde olmuş olsalar dahi bunun ifşa edilmesi ve insanlarla paylaşılması, hayat karartacak kadar kritik öneme sahipler.