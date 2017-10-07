Facebook'un 'Workplace Chat (İşyeri Sohbeti)' adını verdiği, daha çok iş dünyasında kullanılacak olan ekran paylaşımı ve mesajlaşma uygulamasının beta versiyonunu yayınlayarak, Slack'e karşı hamle yaptı.

Facebook nihayet işletmeler için masaüstü mesajlaşma servisi olan ‘Workplace chat’ adlı uygulamanın beta versiyonunu yayınladı. Yeni mesajlaşma servisi temel itibariyle Slack’in bir alternatifi olma özelliğine sahip v eaynı zamanda Facebook’un WorkPlace for Desktop uygulama takımının bir parçası.

Mesajlaşma uygulamasının beta versiyonu şu an itibariyle Windows 7, macOS 10.9 ve üzeri işletim sistemleri için indirilebilir durumda. Kullanıcıların bireysel ve grup mesajlarını bir pencere içerisinde göndermelerine imkan veren program, böylece mesajların tarayıcı sekmeleri arasında kaybolmasına engel oluyor.

Workplace Chat’in arayüzü, Facebook Messenger’a oldukça benziyor. Her ikisi de aynı emojileri, rumuzları ve arama kutularını paylaşıyorlar. Aynı zamanda Facebook’a has olan profiller, gruplar ve firma ‘Haber Beslemesi’ gibi özellikler de yeni uygulamada yer alıyor.

Workplace Chat aynı zamanda ekran paylaşımı özelliğini de hayata geçiriyor. Kullanıcılar, iş arkadaşlarıyla ekranlarını ve istedikleri bir uygulamanın görüntülerini paylaşabiliyorlar. Ya da isterseniz örneğin sadece bir Excel sayfasını paylaşırken, masaüstünüzde oynatmakta olduğunuz herhangi bir videonun paylaşımına ise izin vermeyebiliyorsunuz.

Workplace Chat, Facebook’un uzun zamandır masa üstüne yönelik geliştirdiği ilk atılımı olma özelliğini taşıyor. Son zamanlarda büyük oranda mobil geliştirimine ağırlık veren Facebook, ‘Crisis Response (kriz anı müdahalesi)’nden tutun da, Bonfire gibi uygulamalarla bütünüyle akıllı telefon kullanımını hedefliyor.