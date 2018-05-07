Son aylarda hakkında pek çok karanlık şeyler duyduğumuz sosyal medya devi Facebook, şok edici sonuçlar ortaya çıkartan bir araştırmaya konu oldu. 96 ülkede, terör örgütü IŞİD ile bağlantısı olduğu tespit edilen tam 1000 kişinin sosyal medya alışkanlıkları izlendi. Facebook, bu kişileri benzer görüşlere sahip diğer insanlara arkadaş olarak öneriyordu.

Sosyal medya devi Facebook, günden güne hayatımıza soktuğu “sosyal medya” tanıtımının altında ezilmeye devam ediyor. Counter Extremism Project adındaki bir oluşumun görevlisi olan araştırmacılar, Facebook’un terör örgütü IŞİD’in nasıl işine yaradığını ortaya çıkartmak istediler. 96 ülkede yaşayan 1000 IŞİD destekçisi inceleme altına alındı.

Araştırmanın sonuçları bu ay sonunda geniş bir çerçevede yayınlanacak, ancak şimdiden Facebook’u zor bir sınavın beklediğini söyleyecek kadar bilgi paylaşıldı. Araştırmacılar Gregory Waters ve Robert Postings, Facebook’un IŞİD gibi radikal terör örgütlere destek veren insanların etkileşimlerini arttırdığını ortaya çıkarttılar. Bu kişiler, birbirlerine arkadaş olarak öneriliyorlar. Yani radikal görüşleri ve terör destekçisi tavırları, onların sosyal medya üzerinden tanışmasını kolaylaştırıyor. Facebook, “insanları birleştirme” amacını bu açıdan bakıldığında bambaşka bir şekilde gerçekleştiriyor.

Araştırmacı Postings’in Telegraph gazetesine, “Facebook, olabildiğince çok sayıda insanı birbirlerine bağlama amacıyla, istemeden de olsa radikalleri ve teröristleri birbirine bağlayan bir sistem yarattı” dedi.

Örneğin Endonezya’da yaşayan bir IŞİD destekçisi, Mart 2017’de New York’ta müslüman olmayan bir başka insana arkadaşlık isteği gönderdi. ABD’li kullanıcının, müslüman olmadığı fakat İslam’a ilgi duyduğu anlaşıldı. Takip eden haftalar ve aylar boyunca Endonezyalı kullanıcı, IŞİD propagandası içeren radikal mesajlar ve bağlantılar paylaşmaya devam etti. ABD’li kullanıcı, bu gönderileri beğenmeye başlamıştı.

Facebook, araştırmacıların ifadelerine göre terör örgütlerinin kolayca propaganda yapmalarını ve hatta örgütlenmelerini kolaylaştırıyor, bunun için yeterli önlem almıyor. IŞİD’n sosyal medya üzerinden düzenlediği örgütlenmeler sonucunda Avrupa ülkelerinde yaşayan gençlerden bile örgüte katılım oluyor.

Facebook, tabii ki doğrudan terör desteçilerini birbirine bağlamak için çalışmıyor. Tüm bunlar, şirketin daha çok reklam satabilmek adına geçirilen vakti arttıran politikalarının bir sonucu. Bilginin ve sosyal medyanın ne kadar güçlü olduğunu kanıtlayan bu tarz örnekler, toplumun yozlaşmasına da neden oluyor. Facebook, söz konusu içeriklerden kurtulmaya çalıştıklarını söylüyor.