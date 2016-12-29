Facebook, İsmini 'Gerçekçi Bulmadığı' Gerekçesiyle Bir Kişiyi Engelledi

İngiltere'de yaşayan bir Facebook üyesi, sosyal medya servisi tarafından isminin gerçekçi görünmemesi nedeniyle engellendi.

Facebook'un yasaklanmasına sahit olmuştuk ancak Facebook'un birilerini yasaklaması pek karşılaştığımız bir durum değil. Eğer isminiz bir terör örgütünü çağrıştırmıyorsa en son beklenilen şey, insanların sizi isminiz nedeniyle rahatsız etmesidir.

55 yaşındaki bir İngiliz vatandaşı, ismi nedeniyle tuhaf biçimde rahatsız oldu ve gereksiz bir baş ağrısı ile uğraşmak zorunda kaldı. Facebook, söz konusu vatandaşın isminin gerçekliğine ikna olmadığını için onu yasaklama yolunu seçti.

DJ adındaki kişi, 2008 yılında isim değiştirme hakkını kullandı ve eski ismini değiştirdi. Ne var ki Facebook DJ isminin gerçek olduğuna ikna olmadı. Romatoid artrit hastası olan DJ, isminin gerçek olduğunu ispatlamak için ehliyetinin fotoğrafını çekti ve gerekli mercilere yolladı. Yine de Facebook yasağı henüz kaldırmadı.

DJ konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Kendimi korumak için 2008 yılında ismimi değiştirmek zorunda kalmıştım. Daha önce DJ'lik yaptığım için DJ ismini seçtim. Amacım sosyal medyada veya farklı bir ortamda reklam yapmak değildi."

DJ için Facebook'un bu kadar önemli olmasının nedeni, daha önce de belirttiğimiz üzere Romatoid Artrit hastalığı. Çoğu zaman tekerlekli sandalye ile dolaşan DJ, insanları ziyaret etmekte ve dışarıda sosyalleşmekte zorluk çekiyor. En sık kullandığı iletişim biçimi ise sosyal medya servisleri.

DJ, "Aile üyeleri ve dostlarım ile Facebook'tan iletişim kuramayacağımı öğrenince çok endişelendim. Yalnız yaşıyorum ve herkesle iletişimim kesildi. Arkadaş listeme dahi ulaşamıyorum. Ehliyetimin görselini yollamama rağmen, Facebook yetkilileri hala bunun kabul edilemez olduğunu söylüyor. Facebook yetkilileri bana 'Profilinizdeki isim, günlük hayatta kullandığınız isim olmalıdır. İsminiz, çeşitli teklifler sunan, organizasyonlar yapan ticari profillerle benzerlik gösteriyor' yanıtını verdi." ifadelerini kullandı.