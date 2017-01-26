Facebook, şimdiye kadar başına en fazla dert açabilecek sorunlardan bir tanesini verdiği 10 bin dolar ödülle halletti.

Facebook’u yıllardır profesyonel bir ekip tarafından yönetiliyor olsa da bazen ufak bir açık, kocaman sorunlara sebep olabiliyor. Dan Melamed isimli bir genç, kendi kişisel blogunda detaylı olarak Facebook’tan herhangi bir videonun nasıl silineceğini anlatmıştı.

Olay geçtiğimiz yılın yaz aylarında yaşanmış. Melamed’in yaptığı bildirim, Facebook’a 29 Haziran 2016 yılında ulaşmış. Şirket de Memaled’e teşekkür mahiyetinde 10 bin dolarlık bir ödeme yapmış.

Melamed, söz konusu sorunu video yüklemeye çalıştığı sırada fark ettiğini söylüyor. URL üzerinde ufak işlemler yaparak başka kişilerin videolarını da yönetebildiğini gördüğünü söyleyen Melamed, daha sonra bu işlemleri videoya kaydederek YouTube’da paylaşmış.

Birkaç yıl önce Facebook’ta yine başka bir açık keşfedilmiş, kullanıcıların gizli fotoğraflara erişebildiği ortaya çıkmıştı.