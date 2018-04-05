Facebook, sosyal ağın kötüye kullanımını engellemek için Messenger'da gönderilen tüm mesaj ve fotoğrafların tarandığını, fakat verilerin kesinlikle reklam amaçlı kullanılmadığını söyledi.

Üst üste yaşanan veri gizliliği ihlali skandallarının ardından Facebook, sosyal medya kullanıcıları gözünde güvenini neredeyse sıfırlamıştı. Sosyal medya devi, yeni gerçekleştirdiği açıklama ile sohbet uygulaması olan Messenger’daki tüm kullanıcıların mesajlarının tarandığını açıkladı.

Fakat şirketin açıklamasına göre Messenger’daki sohbetler şirketin maddi kazançları amacı ile değil kullanıcı güvenliği amacı ile taranıyor. Tüm mesajların Messenger’ın kötüye kullanımı ve kötü amaçlı yazılımın kullanıcılar arasında paylaşımının önüne geçmek için tarandığını açıklayan Facebook, ayrıca çocuk pornosuna karşı fotoğrafların da tarandığını belirtti.

Facebook, Messenger’daki fotoğraf ve mesajların otomatik olarak tarandığını ve elde edilen verilerin reklam amacı ile kullanılmadığını da belirtti. En azından şirketin açıklamasına göre Messenger sohbetlerinin taranmasının sebebi, sosyal ağın kötüye kullanımını engellemek. Bununla birlikte Facebook, dünyanın en popüler görsel içerik paylaşım platformu olan Instagram’da da Messenger ile aynı veri politikası ve içerik inceleme kurallarını kullanmaktadır.