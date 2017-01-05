Facebook, İzmir'deki Terör Saldırısından Sonra "Güvendeyim" Butonunu Devreye Soktu

İzmir'de yaşanan hain terör saldırısından sonra Facebook, İzmir'de yaşayanlar için "güvendeyim" butonunu aktif etti.

Bugün akşam saatlerinde İzmir Adliyesi'ne düzenlenen hain terör saldırısında teröristleri öldürerek olayın büyümesini engelleyen kahraman bir polisimiz şehit olurken onlarca vatandaşımız yaralandı. Ülkemizde en çok kullanılan sosyal medya platformu Facebook da bu olaydan sonra "güvendeyim" butonunu devreye soktu.

Ne yazık ki son dönemlerde hepimizin yüreğini burkan terör eylemleri gerçekleşiyor ve nerede ne zaman bu eylemlerin yaşanacağı belli olmadığı için herhangi bir ilden gelen terör saldırısı haberinde, o ilde yaşayan insanlarının yakınları onlara ulaşmaya çalışıyor ve durumunu soruyor ancak herkesin yaşanan her olayda birebir iletişim kurması zor olabiliyor. Bu durumdan yola çıkan Facebook da güvendeyim butonuyla birlikte insanların tüm çevresindeki kişilere güvende olduğunu bildirmesine imkan tanıyor.

Aslında Facebook'un güvendeyim butonu sadece bu tarz eylemler için devreye girmiyor. Sel, deprem gibi doğal afetlerde ya da yangınlarda da Facebook gerekli gördüğü durumlarda "güvendeyim" butonunun devreye sokuyor.

Ayrıca tekrardan bizim de şehrimiz olan İzmir'de yaşanan bu terör saldırısından dolayı üzüntü duyduğumuzu belirtelim. Biz de bir kez daha şehidimizin ailesine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Umarız ki gün gelir, ülkemiz Facebook'un güvendeyim butonuna hiçbir zaman ihtiyaç duymaz.