Facebook, haber akışını daha kaliteli hale getirmek ve viral içerikleri ön plana çıkarmak için haber akışı algoritmasında düzenlemeler yapıyor.

Facebook’un haber akışında yer alan uydurma haberler, sosyal medya devinin canını sıkan en büyük unsurlardan biri. Ancak bunların sonunu getirme konusunda kararlı olan şirket, son birkaç ay içinde şüpheli gördüğü reklam içeriklerinin finansmanını kesti ve kullanıcıların şüphe uyandıran içerikleri işaretleyebilmesi için bir buton ekledi.

Bunların yanı sıra Facebook, daha uygun ve viral içerikleri ön plana çıkarmak için haber akışı algoritmasında bazı düzeltmeler yapıyor. Bu düzeltmeler sayesinde uydurma haberler ortadan kalkacak, tık tuzağı içeriklerin ve insanlara beğenmeleri, paylaşmaları ve abone olmaları konusunda sürekli baskı yapan sayfaların görünürlüğü azalacak.

Algoritmada yapılan bu düzenlemeler sayesinde viral içeriklerin haber akışında öne çıkması için destek verilecek. Bu kapsamda bireysel sayfaların paylaşımları ya da Facebook’un tamamında çok etkileşim alan konular, kullanıcıların haber akışında daha üst sıralarda görüntülenmeye zorlanacak.