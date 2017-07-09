Facebook ‘Karma Kullanımlı Köy’ İnşa Edecek

İnternet ortamında hemen hemen her alanda hüküm kuran Facebook, şimdi de gerçek hayatta otorite merkezi olmanın peşinde.

Anlaşılan o ki Facebook, sadece internet ortamında yaptığımız her şeyi yönetmekle yetinemiyor. Sanal gerçeklik platformlarıyla beyinlerimize hükmetmeyi kafasına koyan firma, şimdi de reel Amerika'lıların hayatlarını da firmanın sınırları dahilinde geçirmeleri için rekreasyon alanları oluşturma gayreti içerisinde.

Sosyal ağ devi bu hafta yaptığı açıklama ile California’da bulunan Menlo Park’ın bir bölümünü ‘Karma Kullanımlı Köy’ olarak adlandırdığı bir proje dahilinde dönüştürmeyi planladığını açıkladı.

Facebook’un şirket merkezinde bulunan alanda bakkal dükkanı, eczane, konut, ofis alanı ve insanların Zuckerberg’in kontrolünde bulunmayan kasabalarında kullandıkları diğer servisler bulunacak.

Facebook Topluluk sayfasındaki bir yazıda “Amaçlarımızdan biri, uzun zamandır ihtiyaç duyulan hizmetleri sunan yakın bir merkez oluşturmak” deniyor.

Facebook, Menlo Park ile ilgili planını bu ay içerisinde tescil ettirme eğiliminde. Gözden geçirme aşamasının iki yılda tamamlanacağını tasarlayan firma, inşaat işlemlerini de aşamalı olarak yürütecek. Mağaza, ev ve ofis alanlarının ilk bölümünün 2021 yılına kadar tamamlanması düşünülüyor.

Aslında bu planın amaçlarından biri, San Francisco ve çevresinde yaşanan konut sıkıntısını kısmen de olsa gidermek. Zira o bölgede konut sayısı oldukça az olmakla birlikte, fiyatlar ise astronomik seviyelerde. Facebook’un kampüsünde 1.500 ev bulunacak. Ve bunların %15’i, piyasa fiyatlarının altında fiyatlarla sunulacak.

Facebook’un söylediğine göre ev yapımı projesinin diğer bir amacı ise ulaşımdaki artışı hızlandırmak. Facebook’taki nüfus yoğunluğu yeni doğu-batı bağlantıları ve transit geçiş merkezinin oluşumunu destekleyecek.

Facebook’un ‘Willow Campus’ adını verdiği proje, geçmişteki kömür madeni kasabalarının yeniden canlandırılmasının tasarlandığını akla getiriyor.

Facebook yazısında devamen şöyle diyor: “Bu sadece bir başlangıç. Facebook’un varlığını halkın yararına dönüştürmek için yerel liderlerle ve topluluk üyeleriyle yakından çalışmaya devam etmeyi tasarlıyoruz. Evimiz olarak adlandırmaktan kıvanç duyacağımız bir yer olacak.”