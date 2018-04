Facebook'un video stratejisinin: Kediler + düğünler = kar olduğunu siz de kabul ediyorsanız sizin için üzücü bir haberimiz var Facebook, artık bu tür videolar için bir platformdan olmaktan çıkıyor, bunları birer şov haline getiriyor.

İnternetin özellikle Instagram'ın kedi videolarıyla dolup taştığını düşünüyorsanız haksız değilsiniz.Facebook artık Instagram'a kedi videoları atmanızla yetinmiyor. Şirket, bugün Instagram'da '@nala_cat' nickiyle bulunan ve 3,5 milyon takipçisi bulunan Nala the Cat'in Facebook Watch'un yeni yıldızı olduğunu duyurdu. Gösterinin ilk bölümü, 27 Nisan, saat 13.00'da yayınlanacak. Her cuma yeni bölümler çıkacak.

Ayrıca Facebook, Tamera Mowry-Housley'nin 'Help Us Get Married!' yani evlenmemize yardım edin adlı bir televizyon dizisini yayınlayacağını bildirdi. 12 bölümlük gösteri üç farklı nişanlanan çiftlere ve yarışma boyunca yapmak zorunda oldukları zor kararlara odaklanacak. Gösteri 3 Mayıs Perşembe günü başlayacak.

Facebook Watch, Facebook tarafından iletilen video on demand servisi. 9 Ağustos 2017 tarihinde kullanıma başlanan günün ardından ve tüm ABD kullanıcılarına sunulmuştu. Facebook son birkaç aydır Watch sekmesine resmen para döküyor. Şovları kaç kişinin izlediği henüz belli değil ancak Facebook'un web sitesi için her türden orijinal içeriğe öncelik vereceği şimdiden belli.