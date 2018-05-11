Facebook, Kendi Kripto Parasını Çıkarmayı Düşünüyor

Ortaya çıkan raporlara göre Facebook, özellikle çeşitli platformlardaki ödemeleri kolaylaştırmak için kendi kripto para sistemini çıkarmayı planlıyor.

Geçtiğimiz aylarda çeşitli skandallarla gündeme gelen Facebook, son günlerde toparlanma sürecine girdi. Her ne kadar şu an için çok da detaylı bilgiler olmasa da şirket, bazı internet platformlarındaki ödemeleri kolaylaştırmak adına kripto para sistemine dahil olmayı düşünüyor.

Bu durum, Facebook'un oldukça büyük bir kitleye hitap ettiğini düşününce oldukça büyük bir değişikliğe sebep olabilir. Özellikle bir şey satın almak ya da satmak adına şirketi büyük bir kar sağlatabilir.

Şirket ayrıca, platformdaki dijital paraları ve blockchain teknolojisinden yararlanmanın başka yollarını da araştırıyor. Facebook, Blockchain'i en iyi şekilde nasıl kullanılacağı bulabilmek için iddialara göre Messenger'ın patronu David Marcus'la büyük bir işbirliği içinde.