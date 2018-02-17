Facebook Kimlik Doğrulama Sisteminde Hata Keşfedildi

İki faktörli kimlik doğrulama güvenliğinde oluşan bir hata nedeniyle Facebook, kullanıcılar istemeden güvenlik kodları gönderiyor.

Siteler tarafından en çok tercih edilen güvenlik önlemlerinden biri olan iki faktörlü kimlik doğrulama sistemi, oldukça basit bir çalışma prensibine sahip. Güvenlik koduna ihtiyaç duyduğunuz zaman kayıtlı olan cep telefonunuza kod gönderme talebinde bulunuyorsunuz. Daha sonra sms olarak gelen kodu ekrana yazdığınızda oluşan şifre kaybetme ve hacklenme gibi durumlarda hesabınızı geri alabiliyorsunuz.

Facebook tarafından da kullanılan bu güvenlik önleminde geçtiğimiz dönemde yeni bir hata oluştu. Yeni hata güvenlik kodu istemeyen birçok kullanıcının telefonlarına güvenlik kodu mesajlarının gitmesine neden oldu. Facebook güvenlik şefi Alex Stamos tarafından yapılan açıklamaya göre, gönderilen smsler kullanıcıların üyelikleriyle ilgili bir sıkıntıdan kaynaklanmıyor ve oluşan zararsız bir hatadan dolayı bu mesajlar gönderildi.

Facebook hatanın, güncellenememiş çok eski bir sms özelliğinden kaynaklandığını tespit etti. İlerleyen günlerde bu özelliği tamamen kaldıracaklarını ve bir daha kullanıcıların talep göndermedikleri güvenlik smslerini almayacaklarından emin olacaklarını söylediler. Sizlere de benzer mesajlar geldiyse endişelenmenizi gerektiren bir durum söz konusu değil.