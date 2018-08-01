Facebook kötü günlerin ardından kullanıcı sayısını arttırmak için yeni yollar deniyor. Sıkça kullandığımız navigasyon çubuğu simgeleri kişiselleştiriliyor.

Facebook yaşadığı kötü günlerin ardından sürekli olarak yenilikler duyurmaya devam ediyor. Bu noktada sosyal medya devi, hem Android hem de iOS'taki uygulaması için navigasyon çubuğunu yeniden tasarlamayı istediğini belirtti. Bu sayede kullanıcılar uygulamayı daha kişiselleştirilmiş bir atmosfer içerisinde kullanmış olacak. Yapılacak değişiklikler, kullanıcıların en çok kullandığı sekmeler ile ilgili olacak. Şu anda, her ülkeye göre değişen fakat üst bölümde yer alan 5 farklı simge bulunuyor; Anasayfa, Arkadaşlık istekleri, Marketplace, Bildirimler ve Menü.

Yeniden tasarlanacak olan bu simgelerden Anasayfa, Bildirimler ve Menü sabit kalacak fakat bunun dışındakiler kullanıcıya göre özelleştirilecek. Yapılacak bu yeni tasarım ilk olarak kullanıma sunulduğunda, simgeler sizin sık kullanımınıza göre belirlenecek. Ancak Facebook, Ayarlar menüsünden kullanıcılara bu iki simgeyi kendi istekleri ile özelleştirmelerine de izin vereceğini bildirdi. Facebook’un ürün yöneticisi Alexa Andrzejewski, “Navigasyon çubuğunda bulunan kısayolların, bir kişinin Facebook’u nasıl kullandığını göstermesini istiyoruz” dedi.

Facebook, yaşadığı kullanıcı kayıpları ve hisse değeri kayıpları sonrasında hızlı bir yükselişe geçti ve çoğu sosyal medya platformu gibi uygulamalarını ve hizmetlerini sürekli olarak değiştirmeye devam ediyor. Aslına bakılırsa bunun en önemli nedeni, kullanıcılara platformda daha fazla zaman geçirmeleri için mümkün olan en iyi deneyimi sunmak istenmesi. Navigasyon çubuğundaki yapılacak bu kişiselleştirme ile kullanıcıların uygulamadaki geçirecekleri süre artacak ve bu sayede yaşanan düşüşler belki de kısa sürede düzelecek.