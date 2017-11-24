Bazı geliştiriciler, Facebook'un kodları içine gizlenmiş yeni bir özellik keşfettiler. Yeni özellik ile birlikte yorumlara, gönderilere ve mesajlara bir 'arkadaşını etiketle' butonu geliyor.

Meraklı geliştiriciler, Facebook’un kodları içine gizlenmiş yeni bir özellik keşfettiler. Şu ana kadar herhangi bir gönderiye yorum yazarken arkadaşımızı etiketlemek istediğimizde ‘@’ simgesini yazıp sonra arkadaşımızın adını yazdıktan sonra açılan seçeneklerden arkadaşımızı seçmemiz gerekiyordu. Fakat Facebook’un yeni test ettiği özellik, yorumlarda bulunan metin yazma kutucuğunun yanında bir ‘arkadaşını etiketle’ butonu getiriyor.

Arkadaşını etiketle butonuna tıkladığınızda küçük bir pencere açılır ve bu pencerede dilediğiniz arkadaşınızı seçebilir, üstte bulunan arama kutucuğuna adını yazabilirsiniz. Yeni özellik teknik olarak bakıldığında arkadaşı etiketleme işlemini uzatıyor olsa da en çok etkileşimde bulunduğumuz arkadaşlarımızın en üstte olması hız kazandırabilir.

Bir özelliği oluşturan Facebook ise o özelliği tek bir yerde görmemiz mümkün mü? Elbette değil. Arkadaşlarını etiketle düğmesi yorumlar ile birlikte gönderilere ve mesajlara da geliyor. Böylece metin yazabileceğimiz neredeyse her yerde tek bir butona tıklayarak arkadaşlarımıza ulaşabiliyoruz. Muhtemelen eli klavyeye aşina olan çoğu kişi ‘@’ simgesini kullanmaya devam edecektir.

Arkadaşlarını etiketle butonunu muhtemelen daha önce hiç duymamıştınız, çünkü özellik Facebook kodlarının oldukça derinlerinde bulunuyor. Bu durum geliştiriciler tarafından Facebook’un kodun bulunmasını istemediği şeklinde yorumlandı. Geliştiricilere göre Facebook ya özelliği yakın bir tarihte yayınlamayı planlamıyor ya da bir önceki testte özellik denendi ve Facebook kodların içinden temizlemeyi unuttu.