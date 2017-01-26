Snapchat’teki Hikayeler özelliğini Instagram’a getiren Facebook, aynı özelliği bu sefer kendi sürümü üzerine yerleştirdi.

Facebook, bugün yalnızca İrlanda’daki kullanıcıların hizmetine sunduğu bir özellik daha ekledi. Android ve iOS kullanıcılarına aynı anda gelen Facebook Hikayeler, şirketin Snapchat’ten alıp Instagram’a getirdiği özelliğin aynısı.

Bu özellik ile kullanıcılar, kısa ömürlü fotoğrafları ve videoları 24 saat içerisinde kaybolacak şekilde, slayt olarak paylaşabilecekler. Tıpkı Instagram’da olduğu gibi Facebook uygulamasında da ‘küçük daireler’ şeklinde görülecek olan özelliğin yakında birçok ülkeye dağılması bekleniyor.

TechCrunch, görüştüğü Facebook yetkililerine aynen şu soruyu sormuş: Facebook’ta zaten türlü türlü selfie çekilebilecek kamera özellikleri, Instagram Hikayeleri ve Messenger’ın yeni kamerası varken neden Snapchat’i kopyalıyorsunuz? Şirketin açıklaması ise şöyle olmuş: Facebook uzun zamandır aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşımlarda bulunuyor, fakat insanların paylaşımları önemli derecede yol değiştiriyor. Bugünün paylaşım şekilleri, 5 yıl öncesine göre çok farklı. Artık çok daha fazla fotoğraf ve video paylaşılıyor. Biz de kullanıcıların etkileyici ve yaratıcı fotoğraflarını / videolarını diledikleri zaman, hızlı ve eğlenceli bir şekilde paylaşmalarına olanak tanıyoruz.

Başka bir soru daha: Facebook’un yeni Hikayeler özelliği masaüstü platformunda nasıl görünecek, ya da görünecek mi? Örneğin Instagram’ın masaüstü platformunda Hikayeler bulunmuyor, aynı durum Facebook için de geçerli olacak mı? Zannediyorum ki bunu da kıs bir süre içerisinde öğreneceğiz.

Instagram, Hikayeler özelliğine geçtiği günden bu yana geçen 5 aylık zaman dilimi içerisinde günlük 150 milyon kullanıcıya ulaştı. Facebook’u bu hamleyi yapmaya iten en büyük sebep de muhtemelen bu oldu.