Facebook Kripto Para Reklamlarını Yasaklıyor

Çok sayıda dolandırıcılık olayının gerçekleştiği kripto para ticareti, ICO işlemleri ve 'ikili opsiyonlar' gibi etkinliklere yönelik reklamları yasaklama kararı alan Facebook, platformun dolandırıcılık amacı taşıyan kişilerce kullanılmasına engel olmayı hedeflediğini belirtiyor.

Facebook, kripto para, binary seçenekleri ve initial coin offerings olarak bilinen kripto para ihalelerine yönelik reklamlar için yeni bir politika belirledi. Facebook'un Ürün Yönetim Başkanı Rob Leathern bugün yazdığı bir blog yazısında yeni belirlenen politikanın, özellikle, "sıklıkla yanlış yönlendirme ya da dolandırma maksatlarına matuf" ürün ve hizmet çeşitlerini yasakladığını belirtti.

Bitcoin, Litecoin ve Ethereum gibi kripto paralar ve 'initial coin offerings' etkinlikleri çok sayıda dolandırıcılığı da beraberinde getiren bir popülarite kazandı. Facebook'un insanların bu ürün ve servisleri keşfetmelerini ve bilgi sahibi olmaya devam etmelerini istediğini belirten Leathern, bununla birlikte dürüst iş yapmayan, kimi çevrelerce 'kumar' olarak değerlendirilen 'ikili opsiyon', ICO ve kripto para reklamları yapan çok sayıda firma olduğunu da söylüyor.

Leathern bu politikanın oldukça geniş kapsamlı olduğunun farkında olduğunu, fakat bunun bilinçli olarak alınmış bir karar olduğunu belirtiyor. Amaçlarının kripto para, ICO ve ikili opsiyon konularında dolandırıcı ve yanıltıcı reklamlar yapanları daha iyi şekilde tespit etmek olduğunu da belirtiyor Leathern.

Facebok bir süre sonra bu politikayı ve etkinlik mekanizmalarını tekrar gözden geçireceğini belirtirken, bu politikayı ihlal eden içeriklerin de kullanıcılar tarafından bildirilmesini istiyor.

"Bu politika, reklamlarımızın entegrasyonu ve güvenliğini geliştirmekle birlikte aynı zamanda dolandırıcıların Facebook'tan faydalanmalarına engel olmak için bir süredir sarf ettiğimiz çabaların bir parçasıdır" diyor Leathern yazısının bir başka yerinde.