Facebook, Küçük Çocuklara Özel Messenger Sürümünü Duyurdu

6 ila 12 yaş aralığına sahip Facebook Messenger kullanıcıları, artık uygulamayı kendilerine özel bir sürümle kullanacaklar.

Facebook, bugün 6 ila 12 yaş aralığına sahip çocuklar için Messenger sohbet uygulamasının yeni bir sürümünü duyurdu. Messenger Kids adı altında duyurulan yeni sürümde, herhangi bir Facebook hesabı açmadan giriş yapmak mümkün. Bazı ebeveynlerin çocuklarını küçük yaşta sosyal medyadan korumak istediği göz önüne alındığında son derece başarılı bir uygulama olan Messenger Kids, uygulamayı kullanan çocuğun hangi arkadaşları ve aile üyeleri ile iletişim kurduğunu kontrol altında tutabiliyor.

Şu anda iOS sürümünde test aşamasına başlayan Messenger Kids, yapılacak bazı düzenlemelerin ardından hem Android hem de iOS için yayınlanacak. Ayrıca, son yıllarda giderek artış gösteren “çocuk üzerinden reklam” tarzından uzaklaşmak isteyen Facebook, Messenger’un bu sürümünde herhangi bir reklam sunmuyor. Çocukların bir diğer büyük sıkıntısı olan satın alma işlemlerini de kapatan Messenger, Çevrimiçi Gizliliği Korunma Yasası(COPPA)’na uyacak bir sürüm yaptıklarını duyurdu.

Messenge Kids, esas olarak Facebook’un diğer mesajlaşma ürünlerinde de yaygın olarak kullanılan eğlenceli maskeler ve filtreleme efekti ile birlikte video ve metin sohbeti gibi imkanlar sunuyor.

Uygulamayı kullanmak istiyorsanız, bir ebeveyn kontrolünden geçmeniz gerekiyor. Uygulama için ebeveynin App Store’dan uygulamayı indirerek, kendi hesabıyla onaylama yapması gerekiyor. Bu sayede, çocuklar sizin bilgileriniz olmadan daha ileriye gidemiyor. Bakalım, Facebook’un yaptığı bu yeni kontrol sistemi, değerli küçük kardeşlerimizi internetin zararlı yanlarından korumak için ne kadar yeterli olacak? Hep beraber göreceğiz.