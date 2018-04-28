Uygunsuz reklam, kullanıcı güvenliği, seçim engellemesi ve Facebook politikalarına aykırı tutum sergileyen geliştiriciler tespit edilecek. Soruşturma ayrıntıları kamuoyuna duyurularak şeffaf bir şekilde yürütülecek.

Bildiğiniz üzere ardı arkası kesilmeyen veri ihlali skandalları sonrasında Facebook çok zor bir dönem geçiriyor. Sosyal medya devi’nin CEO’su Mark Zuckerberg, veri skandalı soruşturmaları gereği birçok yeni düzenleme getiriyor. Facebook’ta bulunan 3. parti uygulamaların ne kadar kullanıcı verisi topladığı ve bunları ne derece koruduğu araştırılacak.

Facebook’ta bulunan kullanıcı verilerinin toplandığı ve kötü amaçlı kullanıldığı bilinen bir gerçek. Ancak bu verilerin kimler tarafından toplandığı ve paylaşıldığı soruşturmalar kapsamında araştırılıyor. Kullanıcı verilerinin paylaşılmasından sorumlu olan kısım Facebook’ta olabilir. Ancak Facebook suçsuzsa büyük ihtimalle bu veriler 3. Parti uygulama sahiplerince toplanmış ve kötü niyetli kişilerle paylaşılmış olabilir.

Facebook Ceo’su Mark Zuckerberg, 2014’ten önce toplanan büyük miktarda kullanıcı verisini araştırmaya söz verdi. Bu soruşturmalar kapsamında Facebook’taki uygulama geliştiricileri incelemeye alınacak. Eğer araştırmalar sırasında, kullanıcı verilerinin veya diğer istenmeyen faaliyetlerin kötüye kullanımıyla ilgili ek olaylar anlaşılırsa kamuoyuna duyurulacak.

3. parti uygulamaların soruşturulacağı incelemeler esnasında prosedürler mümkün olduğunca şeffaf bir şekilde yürütülecek. Hatta hakkında soruşturma açılacak geliştiricilerden önce ilgili makamlara ve kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler yapılacak. Yapılan incelemeler kapsamında uygunsuz reklam, kullanıcı güvenliği, seçim engellemesi ve Facebook politikalarına aykırı durumlar araştırılacak.