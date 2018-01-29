Facebook’un gizlilikten sorumlu müdürü Erin Egan, yaptığı açıklama ile sosyal medya devinin kullanıcı verilerini nasıl kullandığını ilk kez açıkladı.

2 milyarın üzerinde kullanıcısıyla gezegenin en büyük sosyal medya platformu olan Facebook, 2004 yılındaki kuruluşundan bu yana ilk kez gizlilik ilkelerini yayınladı. Facebook’un gizlilik ilkelerini yayınlaması ile birlikte kullanıcı verilerini nasıl kullandığı da ortaya çıkmış oldu.

‘Kuruluşunun üzerinden 14 yıl geçen Facebook bir anda neden gizlilik ilkelerini açıklama gereği duydu?’ diye sorabilirsiniz. Nedeni Avrupa Birliği’nin internetin hizmete girmesinden bu yana kullanıcıların kişisel verilerinin korunması için gerçekleştirdiği en büyük hamle olan yeni veri koruma yasasının (GDPR) 25 Mayıs’ta yürürlüğe girecek olması.

Facebook’un ‘bilgilendirme’ hamlesi bununla da sınırlı kalmayacak. Sosyal medya devi kullanıcıların gizlilik sisteminin nasıl çalıştığını anlaması ve kişisel verilerini koruyabilmesi için bazı bilgilendirici videolar da yayınlayacak. Bu sayede kullanıcılar, Facebook’un reklamlar için verileri nasıl kullandığını daha iyi anlayacak.

Facebook’un gizlilikten sorumlu müdürü Erin Egan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İnsanların Facebook'u ilişki kurmak için kullandığını biliyoruz ancak herkes her şeyi biz dahil herkesle paylaşmak istemiyor. Verilerinizin nasıl kullanıldığı konusunda seçeneklerinizin olması önemli." dedi.

Yeni veri koruma yasasına göre sosyal ağ platformları, herhangi bir güvenlik ihlali söz konusu olduğunda 72 saat içerisinde yetkililere bildirmek zorundalar. Bununla birlikte güvenlik ihlali gerçekleştiğinde sosyal ağ kullanıcılarının verilerini dışa aktarma ve silme izinleri de söz konusu.